DJI Osmo Pocket 3 : la mini caméra stabilisée est à prix cassé durant cette vente flash !

Si vous cherchez un moyen de filmer des superbes images sans être un pro ni vous prendre la tête, vous devez investir dans une mini caméra stabilisée. Les résultats vont bluffer vos proches. La meilleure marque du secteur est le géant DJI. Et bonne nouvelle, l’excellente DJI Osmo Pocket 3 est actuellement en promotion sur Amazon.

Dji Osmo Pocket 3

En ce moment sur Amazon, ce sont les Ventes Flash de Printemps. Jusqu'au 16 mars, vous trouverez de nombreuses offres promotionnelles pour pouvoir vous équiper sans vous ruiner. Vous pouvez par exemple vous offrir la mini caméra stabilisée DJI Osmo Pocket 3 à prix réduit.

La Osmo Pocket 3 a été lancée par DJI avec un prix de vente conseillé de 539 €. Mais vous pouvez la trouver, pour quelques jours seulement, à 356,01 € sur Amazon. Cela représente une baisse de prix totale de plus de 200 € ! En plus, c’est un produit vendu et expédié par Amazon et non par un vendeur tiers.

Quels sont les atouts de la mini caméra stabilisée DJI Osmo Pocket 3 ?

Avec les smartphones modernes, il est devenu assez simple de faire de belles photos. Mais quand on passe en mode vidéo, les résultats sont souvent décevants. Et si les conditions sont difficiles, on se retrouve trop souvent avec des plans secoués, très peu agréables à regarder.

Le meilleur moyen d’avoir des beaux plans stables est d’avoir un stabilisateur mécanique pour son smartphone ou sa caméra. Mais il existe une solution encore plus simple, la DJI Osmo Pocket 3. Il s’agit d’une caméra équipée directement d’un système de stabilisation mécanique sur 3 axes. De cette manière, vous n’avez aucune installation complexe à faire, ni aucun réglage nécessaire pour obtenir un résultat impeccable. Vous n’avez qu’à l’allumer et appuyer sur le bouton enregistrer. Du coup, c’est la meilleure caméra pour filmer ses vacances et/ou pour faire des vlogs.

En plus de son système de stabilisation intégré, la DJI Osmo Pocket 3 est équipée d’un capteur CMOS 1 pouce qui permet de filmer en 4K/120 images par seconde. Vous avez donc une image ultra détaillée et fluide qui vous permet même de faire des images au ralenti si vous le souhaitez. Par ailleurs, cette caméra profite de la technologie ActiveTrack 6.0. Cela permet à la caméra de suivre automatiquement un sujet ou un visage sans avoir à se soucier de bien cadrer.

Par ailleurs, la DJI Osmo Pocket 3 est une caméra petit format que vous pourrez glisser dans n’importe quel sac ou même dans votre poche pour l’avoir toujours à portée de main. Vous avez à disposition un écran rotatif de 2 pouces pour faire vos réglages, voir ce que vous filmez en temps réel ou bien regarder les plans que vous avez déjà pris.


