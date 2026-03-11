Canal+ : de la pub et la fin du partage de compte, la chaîne envisage de tout chambouler dans ses abonnements

Lors de son dernier bilan financier, Canal+ a évoqué plusieurs pistes pour gagner en rentabilité. Forcément, la chaîne s'inspire des meilleures pratiques en la matière des plateformes en streaming. Rien n'est encore acté, mais il est entre autres question des désormais traditionnelles formules avec publicité et autre fin du partage de compte.

Canal+ ne gagne pas assez d'argent et cela inquiète ses actionnaires. Voilà en somme ce qu'il faut retenir du dernier bilan financier du groupe, qui cherche désormais à gagner en rentabilité. Rien de nouveau sous le soleil, voilà plusieurs années que la chaîne suit le mouvement insufflé par les plateformes de streaming : attirer les utilisateurs avec des offres très alléchantes, avant de progressivement instaurer de nouvelles mesures restrictives.

C'est ainsi que le groupe se met à imaginer différentes manières de gagner plus d'argent, et regarde pour cela par-dessus l'épaule de ses voisins. On commence à connaître la chanson. Dans un premier temps, Canal+ imagine une nouvelle formule d'abonnement avec de la publicité, comme l'ont déjà proposé la majorité des plateformes de streaming. Néanmoins, se pose ici la question des cadeaux inclus avec ladite formule.

Canal+ se prépare à changer tous ses abonnements

En effet, la formule la moins chère, actuellement tarifée à 19,99 €/mois, propose déjà un accès à Apple TV. Si une nouvelle formule moins chère venait à arriver, il n'est pas certain que le service d'Apple soit toujours de la partie, publicités ou non. On rappelle par ailleurs que cette formule est notamment née de la volonté de Canal+ de proposer une offre moins chère en retirant l'accès à Paramount+. En parallèle, le groupe de Bolloré prévoit une “hausse de prix sélective”, sans que l'on ait plus de détails à ce sujet.

Quitte à faire dans la redite, allons-y gaiement : Canal+ songe également à mettre fin au partage de compte. Ce n'est pas la première que la chaîne évoque l'idée. Fin 2025 déjà, la rumeur circulait sur les réseaux sociaux, sans que la mesure entre en vigueur. Néanmoins, Canal précise qu'il ne s'agit là que d'une piste de réflexion parmi d'autres. Les abonnés y échapperont donc peut-être. On vous conseille de ne pas trop compter dessus.


