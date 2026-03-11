8 850 000 $ de préjudice : Internet Archive de nouveau dans la tourmente pour violation de droits d’auteur

Ce n’est pas la première fois qu’Internet Archive, l’organisation de préservation de la mémoire numérique à but non lucratif, se retrouve au cœur d’une polémique pour violation du droit d’auteur. Cette fois-ci, c’est un chanteur qui porte plainte et estime son préjudice maximal théorique à 8 850 000 $. Voici le plaidoyer que lui oppose Internet Archive.

internet archive logo
Source : Internet Archive

Internet Archive est une véritable mine d’or : ebooks, décennies d’histoire du web, enregistrement de vieux disques de gramophone… Sa vocation ? Préserver l’histoire numérique pour les générations futures grâce à ses projets de préservation. Pour autant, son approche du droit d’auteur est controversée, ce qui lui a déjà valu plusieurs polémiques et procès.

Par exemple, avec son « Great 78 Project », Internet Archive s’est attiré les foudres de plusieurs grandes maisons de disques. Très médiatisée, cette bataille s’est finalement conclue par « un accord confidentiel » en septembre dernier. Mais voilà que l’organisation à but non lucratif se retrouve de nouveau dans un conflit lié au droit d’auteur musical – le plaignant estimant le préjudice maximal théorique à 8 850 000 $.

Internet Archive de nouveau dans la tourmente pour violation de droits d’auteur

Internet Archive, dans sa mission de préservation du patrimoine numérique, détient une collection baptisée « Myspace Dragon Hoard ». Elle est composée de 490 000 fichiers MP3 et a été réalisée à partir d’enregistrements perdus en 2019, lors de la migration ratée des serveurs de Myspace. Ces fichiers avaient en réalité été récupérés sur Myspace entre 2008 et 2010 et c’est un groupe d’universitaires anonymes qui les aurait confiés à Internet Archive.

Or, dans la collection « Myspace Dragon Hoard » se trouvent plusieurs chansons d’un musicien : Anthony Martino. Il a donc déposé plainte contre Internet Archive devant un tribunal fédéral, arguant qu’il avait rendu ses enregistrements inaccessibles dès 2011. Selon TorrentFreak, le plaignant accuse l’organisation de violation délibérée du droit d'auteur, c’est pourquoi il réclame les dommages-intérêts légaux maximaux de 150 000 $ par œuvre – soit au total 8 850 000 $ de préjudice théorique.

Internet Archive oppose plusieurs arguments. D’abord, si jamais il y avait véritablement infraction, elle serait « involontaire ». De plus, l’organisation estime être protégée par le DMCA Safe Harbor, qui vise à protéger les hébergeurs des contenus postés par des tiers. Aussi, elle déclare avoir traité toutes les demandes de retrait de Martino. Enfin, elle réfute l’argument du chanteur sur la révocabilité immédiate de la licence qu’il avait accordée à Myspace.

Il n’y a plus qu’à attendre de voir si les deux parties parviendront à accorder leurs violons, mais il semble plutôt que cette affaire s’apprête à emprunter la voie du procès, qui pourrait être planifié pour avril 2027.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Apple retire 15 produits de la vente, dont le MacBook Pro M5 sorti il y a tout juste 6 mois

Le lancement de nouveaux appareils s’accompagne souvent du retrait de la vente d’anciens modèles chez Apple. C’est une nouvelle fois le cas en ce début d’année, mais certains choix de…

PC

Google Photos : vous n’en pouvez plus de l’IA partout ? Vous pouvez désormais la désactiver avec un simple bouton

La course à l’IA de Google n’est pas vraiment au goût de tout le monde et la firme semble l’avoir enfin compris. Après un déploiement tumultueux de la recherche boostée…

Project Helix : Microsoft dévoile déjà un premier aperçu de sa future console capable de faire tourner vos jeux PC ?

Que d’annonces concernant Xbox ces dernières semaines ! Après l’officialisation d’une nouvelle ère sur le marché des consoles la semaine dernière, Microsoft profite désormais de la Game Developers Conference (GDC) pour…

DJI Osmo Pocket 3 : la mini caméra stabilisée est à prix cassé durant cette vente flash !

Si vous cherchez un moyen de filmer des superbes images sans être un pro ni vous prendre la tête, vous devez investir dans une mini caméra stabilisée. Les résultats vont…

UGREEN Nexode 45W : vite, la batterie externe de 20000 mAh passe à petit prix !

Les Ventes Flash de Printemps continuent sur Amazon et c’est maintenant au tour de la batterie externe UGREEN Nexode 45W de voir son prix fondre. Vous pouvez donc vous offrir…

Canal+ : de la pub et la fin du partage de compte, la chaîne envisage de tout chambouler dans ses abonnements

Lors de son dernier bilan financier, Canal+ a évoqué plusieurs pistes pour gagner en rentabilité. Forcément, la chaîne s’inspire des meilleures pratiques en la matière des plateformes en streaming. Rien…

Ils voulaient soigner leur addiction sexuelle grâce à cette application, mais n’importe qui pouvait voir leurs pires habitudes

Les développeurs d’une application aidant à lutter contre l’addiction à la pornographie ont laissé d’énormes failles de sécurité ouvertes pendant des mois. Ils en avaient pourtant été avertis de nombreuses…

Générer des vidéos directement dans ChatGPT ? Ce serait bientôt possible grâce à l’intégration de Sora

Sora, l’impressionnant générateur de vidéos IA d’OpenAI, a été lancé comme un produit autonome. Mais l’outil pourrait bientôt jouer sur deux tableaux : la maison-mère de ChatGPT pourrait bientôt l’intégrer directement…

IA

Après 6 ans d’attente, la minifigurine Lego Mario est enfin là

À l’occasion du MAR10 Day, Lego dévoile de nouveaux produits dont une mini figurine à l’effigie du plombier moustachu de Nintendo, Mario. Des années que les fans attendaient ça. Les…

Microsoft 365 : cette nouveauté géniale vous empêche de partager les infos sensibles de vos fichiers, mais il y a un mais

PowerPoint, Excel (et bientôt Word) sur le web bénéficient d’une fonctionnalité inédite bien pratique : « Publier sur le web ». Elle permet de partager en un clic des documents finalisés sans avoir…