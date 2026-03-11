Google Photos : vous n’en pouvez plus de l’IA partout ? Vous pouvez désormais la désactiver avec un simple bouton

La course à l'IA de Google n'est pas vraiment au goût de tout le monde et la firme semble l'avoir enfin compris. Après un déploiement tumultueux de la recherche boostée à Gemini au sein de Google Photos, la firme vient d'annoncer l'arrivée d'un bouton permettant de la désactiver beaucoup plus simplement qu'auparavant.

google photos désactiver IA

Dans son long et incessant effort d'apporter de l'IA dans toutes ses applications, Google n'a évidemment pas épargné Photos, qui a eu droit à moult fonctionnalités basées sur Gemini ces dernières années. On retrouve parmi elles Ask Photos, qui est pourtant bien cachée. Celle-ci améliore en effet la recherche d'image en permettant à l'application de mieux comprendre la demande de l'utilisateur, en ajoutant par exemple du contexte ou simplement une meilleure intégration du langage utilisé.

Déployée en novembre dernier auprès de quelques élus, son accueil a été pour le moins mitigé. En plus de ne pas exactement livrer les résultats escomptés (et promis) et de ralentir la recherche dans son ensemble, Google a fait en sorte de rendre cette fonctionnalité particulièrement agaçante à désactiver. En effet, il fallait pour cela se rendre dans les paramètres de Photos puis dans plusieurs sous-menus avant d'enfin trouver l'option cherchée.

Sur le même sujet — Google Photos : les utilisateurs Android vont bientôt pouvoir profiter de ces fonctionnalités présentes sur iPhone depuis des années

Google fait marche arrière pour l'IA dans Photos, c'est presque historique

Autant dire que la réception n'a pas été très bonne. La gronde allait cette fois au-delà des habituels réticents à l'IA générative, dans la mesure où elle venait directement impacter négativement l'expérience de l'application. Google n'a donc pas eu d'autres choix que d'offrir une porte de sortie aux utilisateurs — du moins, une porte plus accessible qu'auparavant. C'est ainsi que la firme vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau slider dans les résultats de recherches, qui permet d'activer et désactiver la recherche par IA à la volée.

De cette amnière, les utilisateurs peuvent enfin utiliser Ask AI à la carte. S'ils ne parviennent pas à retrouver l'image exacte, ou s'ils n'en ont qu'un souvenir flou, Gemini pourra certainement les aider à mieux chercher. Dans le cas contraire, la recherche classique fera très bien l'affaire la majeure partie du temps. Alors, un nouvel échec pour Google ? Probablement pas, la firme ayant annoncé travaillé sur une meilleure version de sa fonctionnalité.


