Générer des vidéos directement dans ChatGPT ? Ce serait bientôt possible grâce à l’intégration de Sora

Sora, l’impressionnant générateur de vidéos IA d’OpenAI, a été lancé comme un produit autonome. Mais l’outil pourrait bientôt jouer sur deux tableaux : la maison-mère de ChatGPT pourrait bientôt l’intégrer directement dans son célèbre chatbot IA.

Il y a fort à parier que vous ayez déjà entendu le nom de Sora, tant il a suscité l’enthousiasme – et une polémique à la hauteur de cet engouement. Pour rappel, il s’agit du générateur de vidéos IA d’OpenAI, la maison-mère de ChatGPT. Il vous crée des clips sur (à peu près) tout ce qui vous passe par la tête, des vidéos ultra-réalistes aux séquences inspirées de grands studios comme Pixar.

Initialement lancé comme un produit autonome aux allures de réseau social, Sora pourrait connaître une seconde existence, parallèle, en étant intégré directement dans l’interface de ChatGPT, selon un nouveau rapport de The Information relayé par nos confrères de Digital Trends.

Sora débarquerait bientôt dans vos conversations avec ChatGPT

Pour le lancement de la deuxième version de Sora, OpenAI a opté pour un déploiement très progressif – à tel point que l’application n’est toujours pas disponible en France, que ce soit sur Android ou iOS. Afin de rendre son générateur de vidéos IA plus accessible, l’entreprise envisagerait de l’intégrer directement dans l’interface de ChatGPT.

Au-delà d’étendre la portée de Sora, son intégration permettrait d’enrichir considérablement les capacités multimodales de l’assistant IA d’OpenAI : après le texte et les images, la génération de vidéo serait une nouvelle corde à son arc. On suppose que cela fonctionnerait de la même manière : à tout moment au cours d’une conversation avec ChatGPT, l’utilisateur pourrait solliciter Sora pour la génération d’un clip à partir d’un prompt donné.

Selon les indiscrétions, il s’agirait d’une existence parallèle : l’intégration de Sora directement au sein de ChatGPT n’aurait pas d’incidence sur l’application autonome, qu’OpenAI prévoirait de maintenir en fonction. Quoi qu’il en soit, cette initiative, si la fuite s’avère correcte, permettra au géant de l’IA de rivaliser, avec plus d’aplomb, avec les autres acteurs du secteur.

Cette diversification pourrait également être salutaire pour OpenAI, qui dépense quotidiennement une somme hallucinante pour maintenir Sora 2, alors que l’outil ne lui rapporte quasiment rien en compensation. Pour le moment, l’entreprise ne s’est pas exprimée à ce sujet : on ignore donc la date de déploiement de Sora dans ChatGPT – si tant est que le générateur de vidéos IA y soit un jour intégré.


