Cette alternative à Netflix fait exploser le prix de son pass à vie en moins d’un an

Plex vient de lâcher une annonce que sa communauté n'attendait pas. Un an à peine après une première hausse, le service remet le couvert. Et cette fois, la note est vraiment salée.

Les plateformes de streaming multiplient les hausses de prix depuis plusieurs années. Netflix avait encore relevé ses tarifs au printemps 2026, quelques mois seulement après une première augmentation. Cette tendance touche désormais aussi les logiciels de streaming maison. Ceux que les passionnés installent eux-mêmes pour gérer leur propre bibliothèque.

Plex fait partie de ces logiciels que les amateurs de cinéma maison utilisent pour créer leur propre serveur multimédia. Le service permet de stocker et diffuser films, séries et musiques sur n'importe quel écran, où que l'on soit. Son abonnement premium, le Plex Pass, débloque des fonctions avancées comme le streaming à distance et le téléchargement hors ligne. La communauté venait tout juste d'encaisser une première hausse sur le Remote Watch Pass, effective depuis juin 2026.

Le Lifetime Plex Pass triple de prix en un an et passe de 230 à 690 euros dès le 1er juillet

Dans un article publié sur son blog officiel, Plex annonce le triplement du prix du Lifetime Plex Pass. À partir du 1er juillet, le tarif bondit de 250 à 750 dollars, soit de 230 à 690 euros. C'est la deuxième hausse importante en un an. En mars 2025, l'abonnement était déjà passé de 120 à 250 dollars. L'entreprise justifie cette décision par la nécessité de financer son développement à long terme. Selon la firme, le nouveau tarif reflète mieux la valeur réelle de son logiciel. Les abonnés existants ne sont pas affectés. Les tarifs mensuel et annuel restent inchangés. Ils s'élèvent à 7 dollars par mois et 70 par an, soit 6,50 et 64 euros. La hausse permet à Plex de maintenir une offre qu'il avait envisagé de supprimer.

Les utilisateurs ont jusqu'au 30 juin pour l'acheter à 250 dollars. Passé cette date, il faudra débourser 750 dollars. La communauté réagit avec amertume, surtout après la hausse du Remote Watch Pass quelques semaines plus tôt. Beaucoup s'interrogent sur la stratégie de Plex, qui multiplie les formules payantes. Pour ceux qui hésitent encore, le compte à rebours est lancé. À 690 euros, l'idée d'un abonnement à vie n'a jamais semblé aussi coûteuse.