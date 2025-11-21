Ce milliardaire a vendu l’intégralité de ses bitcoins dans la panique, rien ne va plus

Alors qu'il était l'un des premiers à monter dans le train du Bitcoin, faisant de lui un homme immensément riche, Owen Gunden a revendu l'intégralité de sa fortune au cours des derniers mois. Une décision qui sème un vent de panique chez les détenteurs de la monnaie virtuelle, qui ne cesse de plonger depuis plusieurs semaines.

Le Bitcoin se trouve actuellement au coeur d'une ses énièmes crises depuis sa création. Après avoir atteint un sommet historique début octobre, dépassant les 125 000 dollars, la cryptomonnaie ne cesse de plonger. De 100 000 dollars, elle est passée en quelques jours à 90 000 dollars, jusqu'à se demander aujourd'hui si elle va parvenir à rester au-dessus des 80 000 dollars. Jusqu'ici, rien d'anormal dans le monde des monnaies virtuelles. Jusqu'à ce que certains remarquent des mouvements pour le moins étranges du côté d'Owen Gunden.

Owen Gunden est l'un des noms les plus connus de la scène Bitcoin, après Satoshi Nakamoto, son créateur. C'est aussi l'un des plus riches. En 2011, ce dernier achète pas moins de 11 000 bitcoins, faisant de lui un milliardaire bien réel avec une monnaie virtuelle. Autant dire que l'homme d'affaires a une certaine influence dans la sphère cryptomonnaie et que le moindre de ses faits et gestes est scruté à la loupe. Alors forcément, quand l'un des hommes les plus riches revend toute sa fortune en quelques semaines, il y a de quoi s'inquiéter.

Il revend tous les bitcoins qui l'ont rendu milliardaire dans la précipitation

Et pourtant, 14 ans plus tard, c'est bien la décision qu'a décidé de prendre Owen Gunden. Dès le mois d'octobre, le milliardaire a commencé à liquidé progressivement ses fonds, jusqu'à vider l'intégralité de son wallet cette semaine. On estime ainsi que l'opération lui rapporté au moins 1,3 milliard de dollars, probablement plus compte tenu du fait que l'opération a débuté lorsque le cours du Bitcoin était plus haut qu'à l'heure actuelle.

Il est encore trop tôt pour déterminer si cette liquidation express aura un impact réel ou non sur le cours du Bitcoin. Mais une chose est sûre : même les plus fervents défenseurs de la cryptomonnaie commencent à quitter le navire. Owen Gunden n'était pas seulement l'un des hommes les plus riches en Bitcoin, il était également l'un des premiers détenteurs de la cryptomonnaie. Difficile de garder confiance dans la technologie après un tel revirement.