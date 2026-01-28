Amazon vire 16 000 personnes pour les remplacer par une IA, la machine a commencé

Amazon vient d’annoncer le licenciement brutal de 16 000 employés. Ces suppressions de postes marquent un tournant stratégique majeur. L’intelligence artificielle prend désormais leur place, sans possibilité de retour en arrière.

Depuis plusieurs années, Amazon prépare sa transformation. En octobre 2025, nous rapportions que l’entreprise testait déjà des robots capables de trier, emballer et déplacer les produits dans ses entrepôts. Son PDG, Andy Jassy, avait alors prévenu que l’intelligence artificielle remplacerait progressivement certaines fonctions, notamment dans les opérations logistiques. À long terme, le groupe vise l’automatisation de 75 % de ses activités aux États-Unis. Mais ce que l’on croyait réservé aux entrepôts commence désormais à affecter les bureaux.

Amazon a confirmé cette semaine la suppression de 16 000 postes, principalement dans les fonctions de bureau. Cette annonce intervient trois mois après une première vague de 14 000 licenciements, portant le total à 30 000 emplois supprimés. L’entreprise justifie cette décision par sa volonté de gagner en efficacité et de réduire les lourdeurs internes. Elle cherche aussi à accélérer la prise de décision dans un contexte de concurrence féroce autour de l’intelligence artificielle. Ces postes ne seront pas remplacés, les outils automatisés et les agents d’IA étant appelés à prendre le relais.

Dans un billet de blog relayé par la BBC, Beth Galetti, vice-présidente des ressources humaines chez Amazon, explique que l’entreprise veut supprimer les couches intermédiaires, accélérer la prise de décision et encourager l’innovation. L’objectif affiché est de renforcer l’agilité du groupe, alors que la concurrence autour de l’intelligence artificielle s’intensifie. Andy Jassy, PDG de la firme, souhaite que l’entreprise fonctionne comme « la plus grande startup du monde ». Il mise sur l’intelligence artificielle pour transformer en profondeur les méthodes de travail.

Les salariés concernés ont 90 jours pour retrouver un poste en interne. S’ils n’y parviennent pas, ils recevront une indemnité de départ et des prestations complémentaires. Amazon précise qu’il continuera à recruter, mais uniquement dans les secteurs jugés stratégiques pour l’avenir. Le message est clair. L’IA n’est plus un simple outil d’assistance, elle devient un levier direct de restructuration. Avec plus de 350 000 employés de bureau recensés en 2024, l’entreprise amorce un changement profond. Celui-ci pourrait transformer durablement son fonctionnement.