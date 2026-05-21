Oups, Trump Mobile fait fuiter les données personnelles de ses clients

Une faille de sécurité du site officiel de Trump Mobile permet d'accéder à l'ensemble de la base de données des clients qui ont commandé le smartphone.

Trump Mobile a ouvert les commandes pour son premier smartphone, le T1 Phone, mais ce ne sont pas les qualités du produit qui font parler de lui. L'entreprise enchaîne les polémiques, et la dernière en date est sans doute la plus grave. Il semblerait que le site officiel stocke les informations personnelles de ses clients de manière non sécurisée, exposant ainsi leurs noms, adresses e-mail, numéros de téléphone et adresses postales. Les données bancaires ne sont heureusement pas concernées.

Deux YouTubeur, Coffeezilla et penguinz0, ont confirmé que leurs informations sont accessibles dans cette base de données non protégée. Ils ont été prévenus par une source anonyme, qui a découvert la vulnérabilité au sein du site web de Trump Mobile. Le pirate en question affirme être en mesure de passer de fausses commandes pour le smartphone et de récupérer et parcourir l'intégralité de la base de données des précommandes.

Trump Mobile n'a pas sécurisé sa base de données client, une erreur de débutant

Selon Coffeezilla, il y a environ 10 000 clients uniques pour environ 30 000 commandes de téléphones uniques. Comme on pouvait s'en douter, cet appareil est loin d'être un succès commercial. Il faut dire que sa fiche technique et son design ne sont pas du tout à la hauteur de son prix. Les données des clients peuvent être exploitées à des fins de phishing et pour cibler des soutiens de Donald Trump.

Décidément, ce projet de mobile estampillé Donald Trump, avec une esthétique dorée et un gros drapeau des États-Unis du meilleur goût, rencontre bien des difficultés. Nous avons récemment appris qu'il s'agit en fait d'un T-Mobile REVVL 7 Pro 5G d'entrée de gamme, sorti il y a déjà deux ans, déguisé. Trump Mobile a aussi été pointé du doigt pour ses visuels et vidéos créés à l'aide de l'IA et pour avoir rompu sa promesse d'un appareil fabriqué aux États-Unis. Honor s'est d'ailleurs moqué du T1 Phone sur les réseaux sociaux en rappelant qu'il y a des “smartphones chinois” bien plus performants sur le marché.