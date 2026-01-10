Ebooks gratuits : voici comment remplir votre liseuse (légalement) sans dépenser un centime

Les lecteurs réguliers vous le diront : acheter des livres, ça peut vite coûter très cher – même lorsqu’il s’agit de poches. Il existe bien des alternatives comme les boîtes à livres, mais c’est au petit bonheur la chance. Alors certains finissent par acheter une liseuse, mais la rentabiliser prend parfois du temps. Par chance, il existe plusieurs moyens de se procurer des ebooks gratuits. On vous les détaille dans cet article.

La lecture est un passe-temps pour certains, une passion pour d’autres. Quoi qu’il en soit : c’est une activité qui peut rapidement chiffrer. Pour économiser – ou par souci de praticité – certains se tournent alors vers les liseuses, là où d’autres se résignent à lire sur leur smartphone ou tablette.

Si l’argument est seulement pécuniaire, sachez qu’il faut en moyenne entre 25 et 40 livres pour amortir son prix. Oui, la fourchette est vaste, mais elle dépend de votre profil : un lecteur de nouveautés rentabilise plus rapidement son appareil, celui privilégiant le format poche beaucoup moins.

Petit conseil avant de passer au tout-numérique : si un livre vous fait de l’œil, n’hésitez pas à comparer son prix sur la liseuse avec celui du format papier – ce dernier peut parfois s’avérer plus avantageux. Non, pour éviter de se prendre la tête, la véritable solution serait que les e-books soient gratuits. Et bonne nouvelle : il existe plusieurs façons légales de s’en procurer.

· Gallica

Comment parler de livres numériques sans évoquer Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France ? Vous y trouverez des milliers d’ouvrages libres de droits : idéal si vous souhaitez (re)lire les classiques de la littérature française, comme ceux de Victor Hugo, Proust ou encore Zola et Stendhal – y compris ceux moins étudiés. Selon ce que vous cherchez, le site vous propose plusieurs entrées : un accès par ordre alphabétique des auteurs, un accès par période ou par courants, mais les anthologies, recueils et œuvres collectives sont également regroupées. Vous pouvez notamment télécharger les ouvrages au format PDF mais aussi EPUB.

· TV5MONDE

Toujours pour les amateurs de classiques, sachez que TV5MONDE, le site de la chaîne internationale de télévision francophone, a sa propre bibliothèque numérique et met à disposition gratuitement ses 642 ouvrages de la littérature francophone. Là encore, vous retrouverez des auteurs comme Maupassant, Corneille, Proust, Zola et bien d’autres.

· Le prêt numérique en bibliothèque (PNB)

Si jamais vous préférez les nouveautés, il existe également un moyen pour vous procurer gratuitement des ouvrages récents de façon totalement légale. Comment ? En vous tournant simplement vers votre médiathèque municipale. Il suffit de vous inscrire auprès de l’établissement – ce qui est généralement gratuit si vous habitez dans la ville ou la communauté d’agglomération dont il dépend – pour ensuite emprunter gratuitement des ouvrages récents. C’est particulièrement adapté aux liseuses Kobo ou aux tablettes.

· Les sites des « grands » libraires

Plusieurs libraires proposent des sections « Bonnes affaires » ou « Ebooks gratuits » sur leur site. Les propriétaires de liseuse Kobo, par exemple, seront ravis de savoir que la Fnac en possède un. Mais ce n’est pas la seule : Cultura également, tout comme Decitre ou Furet du Nord.

· Ebooks Libres et Gratuits (ELG)

Il s’agit d’un site communautaire francophone sur lequel sont publiés des ebooks à partir de textes libres de droits. Ebooks Libres et Gratuits compte actuellement plus de 3 000 ouvrages, téléchargeables sous plusieurs formats : EPUB, PDF ou encore Mobipocket (ce dernier étant Kindle-friendly).

· Atramenta

Autre site mettant à disposition des milliers d’ouvrages appartenant au domaine public : Atramenta. Cette ressource devrait particulièrement vous intéresser si vous êtes un lecteur curieux, avide de découvertes puisqu’elle héberge également de nombreux livres d’auteurs contemporains. Le site propose leur lecture en ligne, mais permet également leur téléchargement au format PDF ou EPUB sans qu’une inscription soit requise.

· Et plus encore…

Pour enrichir votre bibliothèque numérique, il existe également des sites internationaux. Le premier que l’on peut citer est celui du Project Gutenberg, une initiative créée en 1971 qui propose désormais plus de 75 000 ebooks gratuits. Les livres sont disponibles dans plusieurs formats et sont, pour la plupart, issus du domaine public. Internet Archive: ce site est une vraie mine d’or, mais il faut parfois fouiller un peu – notons également que son approche du droit d’auteur est parfois controversée. Quant à son Open Library, elle reproduit le modèle d’une bibliothèque classique : vous empruntez les ouvrages pour une durée limitée – une ressource précieuse pour dénicher des livres rares ou introuvables.

Cette liste est évidemment non-exhaustive. Notons toutefois qu’il existe évidemment des sites qui ont fait du piratage de livres leur raison d’être. Par respect pour le travail du monde de l’édition et des auteurs, mieux vaut les éviter.