Cette route secrète vers la Lune pourrait transformer les missions spatiales

Des scientifiques ont découvert un trajet inédit pour aller de la Terre à la Lune. Son intérêt est très concret pour les futures missions visant le satellite de la Terre. On vous explique.

Terre à la Lune
Crédits : 123RF

La Lune n'a jamais été aussi proche de nous. Après le succès de la mission Artemis II, Artemis IV prévoit un alunissage pour 2028. La première étape vers une reconquête du satellite de la Terre pour, à terme, y installer une colonie humaine. Le projet laisse rêveur, mais tout cela a un coût énorme. Le trajet entre la Terre et la Lune est déjà un élément important du budget. C'est pourquoi les scientifiques cherchent depuis des années la trajectoire la plus économique possible.

À l'Université de São Paulo au Brésil, une équipe vient justement de découvrir une route cachée jamais envisagée jusqu'à présent. C'est bien simple : il s'agit de la plus économique en carburant connue à ce jour. Pour la trouver, les chercheurs se sont concentrés sur la méthode de calcul des trajectoires possibles. En résumé, ils sont parvenus à la rendre plus efficace pour obtenir plus de résultats sans augmenter la puissance nécessaire.

Un chemin inédit vers la Lune se dévoile et c'est une bonne nouvelle

En appliquant la nouvelle manière de faire, les machines ont pu simuler 30 millions d'itinéraires différents vers la Lune. Et parmi les 280 000 référencés dans l'étude, on trouve donc la plus rentable en énergie. Pour comprendre en quoi c'est le cas, il faut savoir que les vaisseaux spatiaux n'utilisent pas du carburant en permanence. Autant que possible, ils se servent de la gravité des astres environnants.

Lire aussi – Un GPS sur la Lune ? Cette idée venue des cratères les plus froids pourrait guider les futures missions Artemis

C'est sur cet aspect que la route en question est plus intéressante : elle permet de profiter plus longtemps de la gravité, ce qui fait consommer 58,80 mètres par seconde de fioul en moins par rapport à la trajectoire la plus économique actuellement.

L'un des chercheurs souligne que ce n'est pas son seul avantage puisqu'elle permettrait aussi de maintenir la communication entre le vaisseau et la Terre durant tout le trajet vers la Lune. À la différence de celui emprunté lors de la mission Artemis 2, où une coupure programmée a eu lieu.

Source : FAPESP


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Oh la boulette : Google divulgue le code d’exploitation d’une faille non corrigée, des millions d’utilisateurs menacés

L’une des plus grosses bourdes qu’il existe en cybersécurité ? Publier le code d’exploitation d’une faille qui n’a pas été corrigée, puisque cela revient à donner la solution sur un…

On a une fenêtre de sortie pour Assassin’s Creed Hexe, un jeu Far Cry et un Ghost Recon

Ubisoft mise sur ses franchises phares pour redresser la barre après des pertes importantes. Histoire de commencer à donner envie aux joueurs, la firme donne une fenêtre de sortie pour…

Cette alternative à Netflix fait exploser le prix de son pass à vie en moins d’un an

Plex vient de lâcher une annonce que sa communauté n’attendait pas. Un an à peine après une première hausse, le service remet le couvert. Et cette fois, la note est…

Ce fléau IA qui gangrène LinkedIn va enfin être combattu par la plateforme

Sur LinkedIn, les contenus générés par IA sans substance ont pris une place considérable. La plateforme prépare un système de détection pour les exclure des fils d’actualité. Le grand ménage…

Oups, Trump Mobile fait fuiter les données personnelles de ses clients

Une faille de sécurité du site officiel de Trump Mobile permet d’accéder à l’ensemble de la base de données des clients qui ont commandé le smartphone. Trump Mobile a ouvert…

Ce modèle de Chromecast cesse de fonctionner, il va falloir changer d’appareil

Le Chromecast de première génération, sorti en 2013, semble connaître des défaillances ces derniers temps, le rendant inutilisable pour certaines actions. Les Google Chromecast de première génération ne reçoivent plus…

TV

Spotify ne fonctionne plus correctement avec CarPlay, voici ce qu’on sait

De nombreux utilisateurs ont constaté des bugs gênants sur Spotify via CarPlay depuis la dernière mise à jour. Les équipes de la plateforme de streaming sont sur le coup. Sur…

Ninja NeverClog : l’extracteur de jus à froid passe à prix cassé avec ce code, vite !

Vous souhaitez faire vos propres jus maison ? L’excellent Ninja NeverClog vous donne la possibilité d’avoir des jus de fruits et de légumes frais en toute simplicité. Et bonne nouvelle,…

AliExpress fait chuter le prix du Ryzen 7 9800X3D : -32 % sur le processeur favori des gamers

Le Ryzen 7 9800X3D est resté longtemps hors de portée pour de nombreux gamers qui cherchaient à s’offrir l’un des meilleurs processeurs pour le jeu sans casser leur tirelire. AliExpress…

Surprise, le Samsung Galaxy Z Fold 8 n’aurait pas ces fonctionnalités que l’on était certain qu’il aurait

Une récente fuite vient de jeter un froid auprès de ceux qui attendent le Galaxy Z Fold 8. Alors qu’il paraissait logique que le prochain pliant premium de Samsung hérite…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.