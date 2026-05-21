Ce rapport sur l’énergie mondiale révèle un basculement historique qu’on n’espérait pas si tôt

Pour la première fois, le vent et le soleil ont produit plus d'électricité que le gaz à l'échelle de la planète. C'est en avril 2026 que ce seuil historique a été franchi. Les données publiées racontent comment on en est arrivé là.

batterie verte
Source : 123rf

La production d'électricité mondiale est en pleine transformation depuis une décennie. L'éolien et le solaire progressent chaque année, au détriment des combustibles fossiles. Un récent rapport de la NASA rappelait que 2025 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée. Pour de nombreux pays, l'urgence de réduire la dépendance aux énergies fossiles n'a jamais semblé aussi pressante.

Dans ce contexte, les prix de l'énergie pèsent lourd sur les ménages. Les factures d'électricité ont fortement augmenté en France ces dernières années. Cette hausse a accentué la pression sur les gouvernements pour diversifier leurs sources d'énergie. La crise liée aux tensions au Moyen-Orient a encore renforcé la volatilité du marché du gaz.

L'éolien et le solaire dépassent le gaz dans le monde pour la première fois

En avril 2026, l'éolien et le solaire ont produit 22 % de l'électricité mondiale. Le gaz n'en a fourni que 20 %. C'est la première fois que les renouvelables dépassent le gaz à cette échelle. Le constat est établi par Ember, cabinet d'analyse indépendant spécialisé dans l'énergie. En volume, la différence est de 54 térawattheures (TWh) en faveur des renouvelables. En avril 2021, ces deux sources ne produisaient que 245 TWh, moins de la moitié du niveau actuel. Le gaz, lui, stagnait déjà à 476 TWh.

L'éolien et le solaire ont progressé de 13 % en un an au niveau mondial. La Chine affiche +14 %, l'Union européenne +13 %, le Royaume-Uni +35 %. Malgré les tensions géopolitiques qui pèsent sur les marchés du gaz, aucun retour massif vers le charbon n'a été observé. La crise a au contraire renforcé l'argument économique des renouvelables face au gaz importé.

En 2025 déjà, l'éolien et le solaire avaient couvert toute la croissance de la demande mondiale d'électricité, selon Ember. Avril reste toutefois le mois le plus favorable à ce type de performance. Le printemps dans l'hémisphère nord combine vent fort, ensoleillement croissant et faible consommation. Reste à voir si la tendance se confirme sur l'ensemble de l'année, mais la trajectoire semble tracée depuis longtemps.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette route secrète vers la Lune pourrait transformer les missions spatiales

Des scientifiques ont découvert un trajet inédit pour aller de la Terre à la Lune. Son intérêt est très concret pour les futures missions visant le satellite de la Terre….

Oh la boulette : Google divulgue le code d’exploitation d’une faille non corrigée, des millions d’utilisateurs menacés

L’une des plus grosses bourdes qu’il existe en cybersécurité ? Publier le code d’exploitation d’une faille qui n’a pas été corrigée, puisque cela revient à donner la solution sur un…

On a une fenêtre de sortie pour Assassin’s Creed Hexe, un jeu Far Cry et un Ghost Recon

Ubisoft mise sur ses franchises phares pour redresser la barre après des pertes importantes. Histoire de commencer à donner envie aux joueurs, la firme donne une fenêtre de sortie pour…

Cette alternative à Netflix fait exploser le prix de son pass à vie en moins d’un an

Plex vient de lâcher une annonce que sa communauté n’attendait pas. Un an à peine après une première hausse, le service remet le couvert. Et cette fois, la note est…

Ce fléau IA qui gangrène LinkedIn va enfin être combattu par la plateforme

Sur LinkedIn, les contenus générés par IA sans substance ont pris une place considérable. La plateforme prépare un système de détection pour les exclure des fils d’actualité. Le grand ménage…

Oups, Trump Mobile fait fuiter les données personnelles de ses clients

Une faille de sécurité du site officiel de Trump Mobile permet d’accéder à l’ensemble de la base de données des clients qui ont commandé le smartphone. Trump Mobile a ouvert…

Ce modèle de Chromecast cesse de fonctionner, il va falloir changer d’appareil

Le Chromecast de première génération, sorti en 2013, semble connaître des défaillances ces derniers temps, le rendant inutilisable pour certaines actions. Les Google Chromecast de première génération ne reçoivent plus…

TV

Spotify ne fonctionne plus correctement avec CarPlay, voici ce qu’on sait

De nombreux utilisateurs ont constaté des bugs gênants sur Spotify via CarPlay depuis la dernière mise à jour. Les équipes de la plateforme de streaming sont sur le coup. Sur…

Ninja NeverClog : l’extracteur de jus à froid passe à prix cassé avec ce code, vite !

Vous souhaitez faire vos propres jus maison ? L’excellent Ninja NeverClog vous donne la possibilité d’avoir des jus de fruits et de légumes frais en toute simplicité. Et bonne nouvelle,…

AliExpress fait chuter le prix du Ryzen 7 9800X3D : -32 % sur le processeur favori des gamers

Le Ryzen 7 9800X3D est resté longtemps hors de portée pour de nombreux gamers qui cherchaient à s’offrir l’un des meilleurs processeurs pour le jeu sans casser leur tirelire. AliExpress…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.