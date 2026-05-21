On a une fenêtre de sortie pour Assassin’s Creed Hexe, un jeu Far Cry et un Ghost Recon

Ubisoft mise sur ses franchises phares pour redresser la barre après des pertes importantes. Histoire de commencer à donner envie aux joueurs, la firme donne une fenêtre de sortie pour plusieurs.

Assassin Creed Hexe

Ubisoft va mal. Les derniers résultats financiers de l'entreprise française sont tombés et une fois encore, ils ne sont pas bons. Pour l'exercice clos en mars 2026, la perte d'exploitation est de 1,3 milliard d'euros. Un record selon le directeur financier d'Ubisoft Frédéric Duguet. Les ventes de jeux ont chuté, la faute à des titres au succès très mitigé malgré les moyens mis en œuvre. Par exemple Assassin's Creed Shadows.

C'est pourtant sur cette franchise, entre autres, que l'entreprise va miser pour redresser la barre. En plus du remake Assassin's Creed Black Flag Resynced qui sortira le 9 juillet 2026, un épisode original pour le moment nommé Assassin's Creed Hexe est en préparation. Et pour satisfaire plus de joueurs, ce sont les licences Far Cry et Ghost Recon qui auront également droit à un nouvel opus. Ce n'est pas arrivé depuis 2021 et 2019 respectivement.

Quand sortent les prochains jeux Assassin's Creed, Far Cry et Ghost Recon ?

Autant le dire tout de suite, la précision n'est pas de mise ici. En guise de période de sortie, il faudra se contenter des années fiscales 2027-2028 et 2028-2029. C'est large. Notez que le rapport d'Ubisoft indique des sorties pour “ses principales marques“, qui ne se réduisent donc pas aux 3 citées. La société compte aussi sur “l’accélération de [jeux] Live services, portée par Rainbow Six Siege“.

Lire aussi – Assassin’s Creed Black Flag Resynced : les configurations PC dévoilées, le DLSS et le FSR deviennent essentiels

Il est aussi précisé que l'année fiscale 2026-2027 verra la sortie “d'autres jeux haut de gamme ciblés issus des marques bien établies d'Ubisoft“. Aucune n'est citée, aussi toutes les hypothèses se valent à ce stade. On sait juste qu'il ne s'agira pas d'un autre jeu Assassin's Creed puisque le remake de Black Flag est déjà listé. Reste à savoir si cette stratégie se révèlera payante à une époque où le nom d'une franchise célèbre ne suffit plus à garantir les ventes.


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