Ce fléau IA qui gangrène LinkedIn va enfin être combattu par la plateforme

Sur LinkedIn, les contenus générés par IA sans substance ont pris une place considérable. La plateforme prépare un système de détection pour les exclure des fils d'actualité. Le grand ménage commence.

Les réseaux sociaux professionnels font face à une vague de publications générées automatiquement par intelligence artificielle. Ces contenus sans substance réelle envahissent les fils d'actualité et lassent un nombre croissant d'utilisateurs. Des startups avaient même proposé d'inonder les réseaux sociaux de publications IA automatisées contre plusieurs milliers de dollars par mois.

LinkedIn n'échappe pas à ce phénomène. Le réseau professionnel avait déjà été épinglé pour avoir espionné discrètement les navigateurs Chrome de ses utilisateurs. Il fait face à une autre critique croissante. Ses fils d'actualité sont saturés de posts au style lisse mais creux. Les contenus de “thought leadership” recyclé et les commentaires écrits par IA y prolifèrent.

LinkedIn lance un système de détection pour purger les publications IA sans valeur ajoutée des recommandations

Dans un billet de blog, Laura Lorenzetti, VP Produit, a présenté le plan de la plateforme. L'objectif est de détecter et d'écarter des recommandations et les posts qu'elle qualifie d'AI slop sur LinkedIn. Ce terme désigne les textes IA génériques, polis en surface mais dépourvus de toute perspective réelle. Des ingénieurs travaillent aux côtés de l'équipe éditoriale interne pour identifier des schémas récurrents.

Parmi les cibles figurent les formules typiques de l'IA, les bots et les faux profils créés artificiellement. Les contenus détectés ne seront pas supprimés, mais masqués des recommandations. Ils resteront visibles pour les abonnés directs de leur auteur. Le système apprendra à distinguer les contributions à vraie valeur ajoutée des textes creux. Les premiers résultats sont encourageants, et les membres voient déjà moins de ce type de posts dans leur fil.

Le déploiement soulève cependant une question. LinkedIn propose lui-même des outils IA intégrés pour rédiger ou reformuler des publications. La plateforme va donc devoir distinguer ce qu'elle encourage d'un côté de ce qu'elle combat de l'autre. Un exercice d'équilibriste délicat. Laura Lorenzetti a d'ailleurs précisé que l'IA peut aider à écrire. Mais les posts et commentaires doivent refléter la voix et les perspectives de leur auteur. Pour des millions d'utilisateurs excédés, c'est une promesse bienvenue. Reste à voir si la machine saura reconnaître ses propres créations.