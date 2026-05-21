Après Face ID et Touch ID, des scientifiques inventent “Ear ID”, un nouveau moyen de déverrouiller vos appareils avec vos écouteurs

On pourra peut-être bientôt déverrouiller notre smartphone ou notre PC à l'aide de nos écouteurs connectés. C'est la promesse faite par une équipe de chercheurs, qui vient de mettre au point une technologie qui permet de détecter les palpitations uniques de notre cœur depuis nos oreilles.

Bon plan AirPods 4

Cela fait bien longtemps que l'on n'a plus besoin de rentrer un long et fastidieux mot de passe et code PIN pour déverrouiller nos appareils. Qui a encore le temps pour ça ? À la place, les constructeurs proposent depuis plusieurs années des solutions biométriques, à savoir qui mesurent des caractéristiques spécifiques à notre organisme, telles que nos empreintes digitales ou la forme de notre visage. Et nous sommes bien partis pour en voir une nouvelle s'ajouter à la liste.

Une équipe de chercheurs chinois vient en effet de mettre au point une nouvelle technologie de reconnaissance biométrique, baptisée AccLock. Celle-ci est capable de reconnaître les palpitations uniques à notre cœur pour déterminer si la personne est bien le propriétaire de l'appareil en question. Comment ? Avec des écouteurs connectés. Après Face ID et Touch ID, voici donc “Ear ID”, le déverouillage depuis oreilles.

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Cette technologie peut déverrouiller n'importe quel appareil grâce à des écouteurs connectés

AccLock utilise ainsi les accéléromètres de nos écouteurs connectés pour détecter les palpitations cardiaques. Pour rappel, ces composants servent, entre autres, à détecter les mouvements, ce qui permet aux écouteurs d'intégrer plusieurs fonctionnalités basées sur celui-ci, telles que la mise en pause d'un média lorsqu'on les retire. Ici, l'accéléromètre est donc capable de mesurer le rythme cardiaque et ainsi de déterminer s'il s'agit de celui déjà enregistré par le propriétaire.

Les scientifiques ont utilisé pour leur test des écouteurs spécialement fabriqués pour l'occasion, mais également des AirPods, ce qui laisse à penser que la technologie pourrait un jour arriver sur les écouteurs d'Apple. Mais pas que : ce sont potentiellement tous les modèles équipés d'accéléromètres qui pourront potentiellement en profiter, à condition que leur constructeur apporte un suivi logiciel similaire à Touch ID ou Face ID derrière.

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