Ce data center vidait le réseau d’eau du quartier en secret pendant que les habitants étaient priés d’économiser

Aux États-Unis, des résidents ont reçu l'ordre de ne plus arroser leurs pelouses pour économiser l'eau. La vraie raison de la pénurie, ils ne la connaissaient pas encore. Un data center géant la puisait en secret depuis des mois, sans payer.

VPN avec le plus de serveurs
Crédit photo : 123rf

Les data centers se multiplient aux États-Unis à une vitesse sans précédent. Ces immenses infrastructures alimentent l'intelligence artificielle, le cloud et les services numériques. Leur consommation en eau, en énergie et en terres suscite de plus en plus de tensions locales. Un ex-programmeur avait récemment ébranlé un conseil municipal américain en dénonçant l'impact de ces infrastructures sur les ressources locales.

La consommation d'eau des data centers est particulièrement scrutée. L'IA aurait déjà consommé autant d'eau que l'humanité entière depuis sa création, selon une étude publiée fin 2025. C'est dans ce contexte tendu qu'une affaire embarrassante vient d'éclater dans le comté de Fayette, en Géorgie.

Un data center géant a vidé le réseau d'eau local en secret et le comté refuse de le sanctionner

Le campus Project Excalibur de QTS, propriété du fonds Blackstone, se situe à 32 kilomètres au sud d'Atlanta. Selon le Politico, le site a tiré 110 millions de litres d'eau via des connexions que le comté ignorait. Ces branchements n'apparaissaient dans aucun registre de facturation. L'affaire a éclaté après que les habitants du quartier Annelise Park ont signalé une pression d'eau anormalement basse. Le comté leur avait d'abord demandé de cesser d'arroser leurs pelouses, sans mentionner la vraie cause.

Un avocat local, James Clifton, a obtenu une lettre du service des eaux via une demande de documents publics. Il l'a diffusée sur les réseaux sociaux, révélant l'affaire au grand public. La facture rétroactive s'élevait à 147 474 dollars, soit environ 136 000 euros. Aucune amende n'a été prononcée. QTS affirme que l'eau a servi aux travaux de construction et non au refroidissement des serveurs. Le service des eaux n'a pas davantage sanctionné, invoquant le statut du groupe comme premier client du comté.

La ville de Fayetteville a depuis voté un moratoire sur la construction de nouveaux data centers. La Géorgie traverse une sécheresse sévère. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence après de violents incendies de forêt. QTS assure que son système de refroidissement ne consommera plus d'eau du réseau une fois le campus opérationnel. Une promesse que les habitants du quartier accueillent avec un certain scepticisme.


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