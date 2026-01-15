Le réchauffement climatique tabou à la NASA ? Son dernier rapport sème le doute

La NASA publie son rapport annuel sur les températures enregistrées au cours de l'année 2025. Il détonne par rapport à celui de 2024, notamment par une omission qui saute aux yeux.

Il fait de plus en plus chaud. Un constat devenu banal depuis le temps que la notion de réchauffement climatique fait partie du langage courant. On ne compte plus les recherches scientifiques tentant de trouver des moyens pour endiguer le phénomène. Certains imaginent des solutions originales comme un système qui capture le CO₂, principal responsable, à l'aide de l'énergie solaire. En attendant, les agences spatiales et météorologiques publient chaque année un état des lieux des températures sur le globe.

Celui de la NASA vient de tomber et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il tranche radicalement avec celui de l'an dernier. Au total, 6 petits paragraphes pour dire que 2025 est la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée. Le record est pour l'instant détenu par 2024. En moyenne, les températures ont grimpé de 1,19 degré Celsius comparées à la moyenne mesurées sur la période 1951-1980. Mais arrivé au bout du court communiqué, quelque chose saute aux yeux.

La NASA explique que les températures augmentent, mais…

Étonnement, la NASA n'emploie jamais les mots “réchauffement climatique”. Le rapport de 2024, plus détaillé, avec des citations, des graphiques et une vidéo explicative, était beaucoup plus clair. Que s'est-il passé entretemps ? La réponse est simple : Donald Trump a été réélu. Or, le président américain est un climatosceptique, allant jusqu'à dire devant l'ONU que le réchauffement climatique est “la plus grande arnaque jamais menée contre le monde“.

En 2024, le gouvernement de Joe Biden avait un tout autre discours, reflété dans celui de la NASA. D'aucuns voient donc dans le rapport de 2025 un alignement avec la vision du président actuel. Interrogé par France24, la NASA répond que “le communiqué de presse et les données publiques disponibles constituent l'analyse officielle de l'agence“. Zeke Hausfather, chercheur à Berkeley Earth, ne s'étonne pas de cette déclaration laconique : “Je suis simplement content qu'ils aient été autorisés à publier un communiqué de presse“.