Microsoft Flight Simulator : le jeu sera bientôt compatible avec le DLSS de Nvidia sur PC

Les joueurs de Microsoft Flight Simulator vont avoir de quoi se réjouir cette année, puisque Asobo Studio a annoncé que le titre prendrait bientôt en charge la technologie DLSS de Nvidia, ce qui devrait grandement améliorer ses performances sur PC.

Dans une interview diffusée sur YouTube, Asobo Studios a révélé que les joueurs n'auraient plus à attendre longtemps pour obtenir le support DLSS et Direct X12 sur PC. Pour ceux qui ne le savent pas, la technologie DLSS (super-échantillonnage par Deep Learning) développée par Nvidia permet d’augmenter considérablement le nombre d’images par seconde d’un jeu tout en conservant des graphismes corrects. On retrouve cette technologie sur les cartes graphiques RTX du fabricant.

En plus du DLSS, Asobo Studios va également apporter des changements au niveau de DirectX sur Microsoft Flight Simulator. Le titre est actuellement proposé en deux versions, DirectX11 et DirectX12, mais la première propose des framerates beaucoup plus stables. Le studio a donc promis de mettre à jour la version DirectX12 pour la rendre plus stable d’ici la fin de l’année.

Que va apporter le DLSS sur Microsoft Flight Simulator ?

D’après les données de Nvidia, le DLSS peut améliorer le nombre d’images par seconde de plus de 70 % quand il est activé, une bonne nouvelle sur un jeu aussi gourmant que Flight Simulator. Microsoft avait d’ailleurs dû déployer un certain nombre de patchs pour améliorer les performances du jeu, qui avait du mal à tourner sur les machines avec une configuration trop modeste. Une fois adopté par le jeu, le DLSS devrait permettre aux capitaines virtuels de profiter du titre de Microsoft avec des framerates plus élevés.

Nvidia ne sera pas le premier à implémenter une telle technologie sur le jeu, puisque cet honneur revient à AMD, qui a déjà déployé le FSR (FidelityFX Super Resolution), un équivalent au DLSS de son concurrent. En plus de la compatibilité avec le DLSS, les joueurs peuvent également s’attendre à d’importants ajouts en 2022. On sait par exemple que les hélicoptères et le changement des saisons arriveront plus tard cette année. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la séance questions-réponses avec les développeurs ci-dessous.