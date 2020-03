Les meilleures coques et protections d’écran pour votre Galaxy S20

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra arrivent bientôt sur le marché. Pour protéger des incidents quotidiens votre nouveau smartphone flambant neuf, on vous conseille d’équiper celui-ci d’une coque, d’un étui et/ou d’un film protecteur pour l’écran tactile. On fait le point sur les meilleures offres du marché.

Les meilleures coques pour Galaxy S20

Coque en silicone Samsung

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR BOULANGER

Sobre et élégante, la coque en silicone de Samsung permet de protéger votre S20 sans l’alourdir ou l’épaissir. De plus, sa matière assure une excellente prise en main. Elle est disponible en rose, noir, bleu, brun, gris, blanc et vert autour des 25 / 30 €.

Les atouts :

Légèreté

Prix peu élevé

Coque Clear View Cover Samsung

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR LDLC

Ultra pratique, la coque Clear View Cover estampillée Samsung permet de protéger l’écran de votre smartphone ainsi que le dos et les bords. De plus, le rabat est muni d’une surface semi-transparente qui permet de garder un oeil sur ses notifications.

Les points forts :

Élégant

Pratique

Protège l’écran

Coque Protective Stand Cover Samsung

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR EBAY

La Protective Stand est l’une des coques les plus robustes conçues par Samsung. Elle donne un look métallisé à votre Galaxy S20 et dispose d’un petit socle pliable afin de poser le smartphone debout sans effort. Un must !

Les + :

La béquille pliable

Le design façon métal

La robustesse

Coque Urban Armor Gear look militaire

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

Pour les aventuriers et les baroudeurs, on vous conseille la coque Urban Armor Gear. Comme son nom l’indique, la coque revient à placer une armure sur votre Galaxy S20. L’étui est résistant aux chocs et aux chutes.

Les atouts :

Très résistant

Look original

Coque Spigen transparente

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

C’est la coque idéale si vous ne souhaitez pas camoufler le design de votre smartphone. Le bumper offre néanmoins une excellente protection contre les rayures. Très accessible, elle est vendue à seulement 15 € du coté de l’enseigne en ligne Amazon.fr.

Les + :

La transparence

Le prix

Étui Portefeuille Olixar

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

Pour les amateurs d’étui à clapet, Olixar propose une élégante pochette tout de cuir de qualité. Légère et fine, elle permet de ranger votre argent et plusieurs cartes bancaires sans difficulté. On la trouve aux alentours des 25 euros, toujours du coté d’Amazon.fr.

Les atouts :

Pratique

Cuir de qualité

Finition cousue luxueuse

Support de visionnage intégré

Les meilleures protections d’écran pour Galaxy S20

Neoflex de Spigen

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

Spigen propose un film Neoflex flexible pour protéger l’intégralité de l’écran de votre S20, y compris les bords incurvés. Ultra fine, la protection ne causera pas de problème de réactivité avec l’écran tactile ou avec le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Spigen opte pour une installation avec un liquide de contact à pulvériser sur l’écran avant la pose.

Les + :

Pas de bulles ou de traces de doigts

Installation facile

Film protecteur ESR

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

La protection d’écran d’ESR se distingue par son revêtement hydrophobe et oléophobe. Les liquides qui entrent en contact avec la dalle AMOLED vont simplement glisser à son contact. Par contre, le film n’est pas compatible avec le lecteur d’empreintes. A réserver aux utilisateurs qui privilégient la reconnaissance faciale ou le traditionnel code de déverrouillage.

Les + :

Le revêtement qui protège des liquides

Installation rapide

Protection d’écran Olixar

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

En guise d’alternative à la protection de Spigen, on vous propose le film protecteur d’Olixar. Fin et durable, il protégera l’écran des rayures et des éraflures pour moins de 15 euros.

Les points forts :

Pas cher

Protège l’écran des rayures, des éraflures et autres dommages accidentels du quotidien

Application facile et sans bulle

Comprend une carte d’application et un chiffon microfibre

🤔Pourquoi acheter une protection pour votre Galaxy S20 ?

Les Galaxy S20 font partie des smartphones les plus chers du marché. Ils sont en effet vendus entre 909 € et 1 349 € en fonction du modèle choisi. Dans ces conditions, on préférera évidement éviter de l’abîmer. De plus, les trois smartphones sont essentiellement composés de verre, comme la plupart des téléphones haut de gamme. Comme vous vous en doutez, le verre des S20 est donc sujet aux rayures et aux éraflures.

Par exemple, une pièce de monnaie qui traîne dans une poche peut en effet abîmer l’écran AMOLED ou le dos en verre. Malgré le verre Gorilla Glass 6 de Corning, l’écran des S20 n’est pas non plus indestructible en cas de chute. En cas de mauvaise manipulation, vous risquez de causer de gros dommages à la dalle. C’est pourquoi on vous conseille d’opter à la fois pour une coque / étui et un film protecteur pour l’écran.

🙄Quels sont les différents types de protection ?

On trouve plusieurs façons de protéger son smartphone. Pour une protection basique et à un prix réduit, vous pouvez opter pour une coque en silicone ou en plastique transparent. Ce type de protection sauvera votre Galaxy S20 des griffures et des rayures mais risque de ne pas suffire en cas de chute.

Pour les utilisateurs les plus maladroits et les plus aventuriers, on vous conseille d’opter pour une coque en cuir à clapet, qui protégera aussi bien l’écran et/ou le dos en verre en cas de chute. Vous pouvez aussi choisir une coque en TPU, un matériau plus résistant que le silicone et plus flexible que le cuir. C’est une bonne alternative pour les usagers qui refusent de sacrifier la finesse et la légèreté de leur smartphone pour une meilleure protection.

Enfin, si vous cherchez à emporter votre téléphone lors d’une randonnée ou lors d’une session de sport, orientez-vous plutôt vers une coque armure qui protégera votre S20 en toutes circonstances. Par contre, ce genre de protection alourdit et épaissit le téléphone.

💰Quel budget pour protéger mon Galaxy S20 ?

Tout dépend du type de protection pour lequel vous optez. Pour une bonne coque en silicone, comptez entre 15 et 30 euros (pour la version signée Samsung notamment). Pour un prix similaire, vous trouverez aisément une coque à clapet de qualité. Les étuis plus haut de gamme et plus robustes, dont les coques armures, grimpent autour des 50 euros. Du côté des films de protection, vous trouverez généralement votre bonheur entre 10 et 15 euros.

On espère que ce guide d’achat vous a permis d’y voir un peu plus clair sur les différents moyens de protéger votre Galaxy S20. Si vous avez d’autres conseils ou préférences, on vous invite à nous en faire part dans les commentaires.

