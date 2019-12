Android : les meilleurs antivirus gratuits

Les antivirus sur Android sont au cœur d’un grand débat : certains considèrent qu’ils ne sont pas nécessaires (et on en fait un peu partie), alors que d’autres préfèrent en avoir un d’installé pour plus de sécurité et se sentir mieux protéger. C’est pourquoi nous vous proposons un comparatif des meilleurs antivirus gratuits sur Android. Mais n’oubliez pas, ça ne dispense pas de rester vigilant et de conserver les bonnes pratiques !

Ce guide vous présente une sélection des meilleurs antivirus Android gratuits. De quoi faire votre choix si vous souhaitez protéger votre smartphone avec l’un de ces outils. Avant d’aller plus loin, gardez à l’esprit qu’un antivirus n’est pas indispensable sur un smartphone, surtout si on l’utilise en respectant quelques mesures de sécurité basiques. Notre dossier sur l’intérêt d’installer un antivirus sur son smartphone Android peut vous aider à y voir plus clair.

Un antivirus, c’est quoi ?

Un antivirus se présente sous la forme d’un logiciel informatique (qu’il soit sur ordinateur, appareil mobile, etc) qui est développé pour assurer une protection en temps réel du système. Son principal rôle est de pouvoir détecter tous les dangers potentiels, de proposer des solutions pour les éradiquer ou de surveiller les comportements suspects du système et des fichiers qui y sont stockés pour vous prémunir de tout risque de sécurité. Maintenant, découvrons quelques antivirus parmi les meilleurs du marché.

Les meilleurs antivirus gratuits sur Android

Cette sélection que nous avons testée ne peut bien sûr pas être exhaustive, mais offre un bon panorama de l’offre en antivirus. Ces applications ont été choisies pour leur interface, leur efficacité, et le fait qu’elles fournissent gratuitement les fonctionnalités de base que l’on peut attendre d’un antivirus digne de ce nom. Mais n’oubliez pas, le meilleur antivirus, c’est encore vous et votre prudence !

360 Security

On finit avec l’un si ce n’est le meilleur antivirus sur Android. Il est actuellement utilisé sur plus de 200 millions de smartphones dans le monde. En plus de bien sûr offrir toute la sécurité nécessaire, cette petite application va proposer d’autre fonctionnalité.

Tout d’abord c’est un « booster » de RAM, il va permettre de tuer les applications inutiles en tâche de fond. Il offre aussi une toute nouvelle fonction intelligente d’économie de batterie pour vous aider à surveiller les applications les plus utilisées et à conserver votre batterie.

Avast Antivirus 2020 – Nettoyeur de virus, Antivol

Nous retrouvons l’application signée Avast pour une protection antivirus en version mobile qui se veut efficace. Un menu encore plus complet est disponible pour ce dernier. Qu’il s’agisse de la recherche de virus, le blocage pur et simple d’applications ou la protection de votre vie privée, tout semble être présent sur l’interface.

Une analyse a été réalisée pour ce soft également. Il est d’ailleurs possible d’effectuer un scan sur tous les espaces de stockage (cartes mémoires). Pour faire plus court, je n’ai volontairement pas coché cette option.

Après une analyse relativement courte dans l’ensemble (2 minutes 30), aucune menace détectée sur les 40 objets scannés. Un système performant qui se montre peut-être même mieux pensé que l’application PC et ses faux positifs.

Par ailleurs, l’application propose un pare-feu pour gérer à votre guise le trafic (Wi-Fi, data) de vos applications. Une tâche qui pourrait sembler fastidieuse à ceux qui voudraient configurer chaque application une par une, mais c’est bien ce qu’il faut pour avoir un paramétrage précis au possible. La partie « Vie Privée » permet quant à elle de recueillir pas mal d’informations sur votre téléphone et le réseau employé.

Les paramètres pour finir vous permettront de mettre à jour la base de données d’Avast et de bloquer l’application grâce à un code PIN (attention de ne pas l’oublier si vous en utilisez un). En bref, du Avast, comme on peut l’aimer (ou pas) sur ordinateur, alors, à télécharger si vous êtes déjà familier avec le système.

AVG Antivirus Gratuit 2019 – Sécurité Mobile

AVG est un antivirus déjà bien connu sur PC et qui s’en sort plutôt bien sur appareils mobiles. Le menu principal se veut également simple et très rapidement accessible. Le bouton « Analyser » situé en bas aura permis d’effectuer un scan sur le téléphone et même de détecter 4 menaces !

Mais rassurez-vous, cela ne veut pas dire que Lookout n’avait pas fait son boulot correctement. Simplement que les menaces détectées sont les suivantes :

CyanogenROM Downloader , classée comme un Adware intrusif, alors certes l’application gratuite contient de la pub placée juste en bas, mais quand même, c’est la nouvelle société qui ne va pas être contente.

, classée comme un Adware intrusif, alors certes l'application gratuite contient de la pub placée juste en bas, mais quand même, c'est la nouvelle société qui ne va pas être contente. Le « Débogage USB » activé ne semble pas plaire à AVG

L’option pour l’installation d’applications venant de « sources inconnues » est cochée, AVG nous signale que c’est un choix risqué, en tout bien tout honneur.

Le smartphone est rooté, octroyant potentiellement tous les droits à qui les obtient sur le téléphone, certes, mais j’étais au courant de ce détail.

En conséquence, l’application signale comme menaces ce qui pourrait effectivement représenter un danger, mais ces différents cas sont tout à fait normaux sur le smartphone qui a servi pour les tests.

Mis à part cela, AVG Antivirus pour Android propose de consulter les performances de son appareil, en particulier l’état de la batterie (sa température et sa santé) et même la possibilité de paramétrer un mode d’économie d’énergie.

Enfin, l’application propose tout ce qu’il faut pour le scan des fichiers, une protection en temps réel lorsque vous surfez sur internet, l’analyse de vos SMS/MMS et un panel d’options pour la protection de vos applications ou le blocage d’appels.

Un logiciel mobile qui en intéressera sans doute plus d’un, et pour lequel nous n’aurons pas grand-chose à lui reprocher, bien qu’il soit plutôt fourni et peut-être un peu trop strict dans ses analyses.

Avira – Antivirus Gratuit

Avira, connu également sur PC pour son efficacité redoutable, sa rapidité et sa faible consommation en ressources, qui se retrouve agréablement sur Android. Non pas que la version mobile de l’antivirus soit une bête en recherche de virus, mais elle adopte une interface simplifiée au possible et qui va à l’essentielle, pour peu que vous ayez créé un compte préalablement.

L’analyse réalisée aura fait le tour des fichiers stockés sur la mémoire interne et la carte micro SD (comptez environ 8 Go au total) pour ne signaler aucun problème sur le smartphone. Un peu plus longue pour l’opération, l’algorithme de recherche est particulièrement sophistiqué et a fait ses preuves sur PC pour détecter nombreux programmes dits FUD, c’est-à-dire, prévus pour ne pas être détectés par les antivirus. Mais Avira a montré qu’il était très fort dans ce domaine.

Pour le reste, nous retrouvons un antivol pour localiser votre appareil Android perdu ou volé, et même des options pour verrouiller celui-ci à distance ou directement supprimer les données qui sont stockées dessus. Il est de plus possible de créer une liste noire pour bloquer des contacts indésirables qui auraient pris l’habitude de vous déranger.

Un antivirus encore gratuit qui fera ce qu’on lui demande et se montrera discret sur votre système, alors il serait dommage de s’en priver. Avec Avira comme antivirus sur votre appareil Android pour vous protéger des virus, vous aurez bien ce qu’il vous faut pour ne plus craindre de perdre vos données ou être victime d’un programme malveillant.

Antivirus et Sécurité Mobile, AppLock, Booster

Trend Micro est, à l’image de Kaspersky, Symantec ou McAfee, l’un des experts de la sécurité informatique sur PC. Société d’origine japonaise, Trend Micro est très souvent présente dans les classements des meilleurs antivirus dans le monde. Et, naturellement, son offre pour Android s’appuie sur ce savoir-faire pour offrir une suite tout aussi complète et performante que celle de la concurrence la plus directe.

Vous retrouvez dans ce package un antivirus, bien évidemment, avec un très haut taux de détection. La surveillance des applications se déroule aussi bien avant, pendant et après l’installation. Même chose du côté des URL de navigation, lesquelles sont scannées et bloquées avant d’y accéder. Et cela aussi bien sur un navigateur Web traditionnel ou dans le navigateur intégré à certaines applications.

Le système comprend également des outils de protection dédiée au paiement sur mobile (contre le phishing) ou au monitoring des réseaux WiFi publics (pour éviter ceux qui présentent un niveau de sécurité trop faible). En outre, l’application intègre des outils d’optimisation pour nettoyer le système des logiciels que vous n’utilisez pas ou qui monopolisent trop de mémoire vive. Ce sont là quelques exemples des nombreuses fonctionnalités de cette suite.

Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender propose également une solution gratuite sur le Play Store. L’éditeur de la célèbre solution met en avant plusieurs fonctionnalités concernant son application, un faible impact sur l’autonomie, l’appui du cloud pour détecter plus facilement les menaces potentielles et peu de manipulations à réaliser pour bénéficier d’une protection efficace en toutes circonstances. La solution se limite à certaines fonctionnalités, Bitdefender propose notamment une autre version payante pour ceux qui désirent pousser plus loin la sécurité de leur smartphone. Voici quelques éléments que met en avant l’éditeur de l’antivirus :

Solution légère : les signatures des virus connues ne sont pas stockées sur le smartphone, mais dans le cloud de Bitdefender ce qui limite grandement l’impact sur l’espace de stockage. Les performances de l’appareil restent optimales en toutes circonstances.

Autonomie : l’application a un faible impact sur la batterie, un système “Autopilot” analyse les applications lors de leur installation.

Pas de manipulation fastidieuse : aucune configuration n’est requise, installer l’application suffit à bénéficier d’une sécurité maximale.

Pas de manipulation fastidieuse : aucune configuration n'est requise, installer l'application suffit à bénéficier d'une sécurité maximale. L'éditeur propose également une solution payante permettant de : localiser l'appareil, analyser les pages web consultées, verrouiller le smartphone à distance.

Dr.Web

Dr.Web est une application russe assez connue avec une communauté de plus de 70 millions d’utilisateurs sur le Google Play (Chiffres du développeur). Tout comme ses compatriotes cités plus haut, il est là pour vous protéger de toutes les menaces possibles sur vos appareils nomades sous Android, mais celui-ci diffère des autres par certains avantages, mais aussi inconvénients.

Tout d’abord, son principal avantage est sa légèreté, en effet, il vous suffira de moins d’1 Mo pour stocker l’application, c’est l’antivirus le plus léger d’Android. Passer l’installation presque invisible pour votre espace de stockage, vous vous retrouverez face à une interface très simple qui va à l’essentiel avec un module de scan (Rapide, complet et personnalisé), le SpIDer Guard et les statistiques.

Je ne vais pas revenir sur le scan qui fonctionne de la même manière que toutes les autres applications. Le SpIDer Guard est le moniteur qui surveille en temps réel votre appareil pour intervenir à tout moment en cas de détection de menaces potentielles et il est redoutable. Une notification persistante fera alors son apparition pour un accès plus rapide.

Dr.Web intègre un très grand nombre de fonctionnalités comme un antispam performant, un système de scan accéléré si vous ne voulez pas attendre, un contrôle d’accès à un internet, un antivol (en cas de perte ou vol) ou encore un pare-feu complet. Mais comme je vous le disais, au-delà de ses avantages, cet antivirus à un gros inconvénient.

En effet, si vous pouvez télécharger l’application gratuitement, elle est loin d’être complète, vous avez sans doute dû apercevoir le mot Light dans le titre. Si vous voulez débloquer l’intégralité des fonctionnalités, vous serez obligé de débourser 58,13€ pour une licence à vie.

Kaspersky Internet security

On ne présente plus Kaspersky, c’est l’un des piliers des antivirus sur PC et forcément il est devenu un incontournable sur smartphone. Son application est très bien pensée elle permet aussi quelques fonctionnalités bienvenues.

On notre par exemple la localisation du smartphone, les blocages d’appels et de SMS des numéros indésirables, mais également protège votre montre Android Wear, il est vrai qu’on est jamais trop prudent ! En tout cas Kaspersky apporte toute son expertise sur Android et puis il faut reconnaître que l’application est plutôt jolie tout en Material Design.

McAfee antivirus

C’est un autre grand nom qui s’ajoute à la liste, McAfee est connu de nombreux utilisateurs Windows. L’éditeur met à disposition une application qui améliore les performances et la sécurité des smartphones Android, comme l’explique l’éditeur à travers la fiche du Play Store. McAfee propose une solution tout-en-un : antivirus, anti-spyware, anti-malware et optimisation de l’appareil. Voici une liste des fonctionnalités décrites par l’éditeur :

Verrouillage de sécurité et CaptureCam : verrouille votre appareil et prend un cliché de la personne qui le détient

Anti-spyware : empêche les voleurs d’accéder à vos données personnelles

Anti-spyware : empêche les voleurs d'accéder à vos données personnelles Effacement à distance des données : efface des données sélectionnées ou restaure les paramètres d'usine grâce à vos fonctions antivol

Sauvegarde des SMS, des contacts et restauration des données*

Sauvegarde des SMS, des contacts et restauration des données* Localisation, suivi et alarme : retrouvez votre téléphone, localisez-le sur une carte, déclenchez une alarme sonore ou obtenez une aide pas-à-pas pour le récupérer

Protection antivol contre la désinstallation : empêchez un voleur de désinstaller votre application

Gérez à distance votre app antivirus de sécurité mobile via le portail web @ https://www.mcafeemobilesecurity.com/ ou via SMS à partir de n’importe quel portable ou tablette

Autres fonctionnalités : jumelez votre Android Wear, S.O.S.

Protection des applications : identifiez les apps qui mettent vos données personnelles en péril

Blocage d’appels et filtrage des SMS *

Norton Antivirus et Sécurité

Place à l’application de Symantec : Norton Antivirus. Bien que la version gratuite ne se montrera pas aussi efficace, la société a su faire les choses comme il faut pour inciter les consommateurs à prendre un abonnement. Toutefois, pour votre utilisation, vous pourrez vous contenter de l’antivirus gratuit que je vous détaille ici même.

À l’instar d’Avira, elle ne tiendra que sa fonction première, celle de vous protéger des virus. Dès lors, vous pouvez analyser votre système pour y déceler des menaces.

Avec une analyse d’un peu plus d’une minute (sans scan effectué sur la carte SD), le soft de Symantec n’aura détecté aucune menace. Si certains viendront critiquer l’antivirus Norton pour ses nombreuses bavures sur PC, sachez que cette époque remonte aux versions de 2003 qui présentaient bien trop de faux positifs et finissaient même dans certains cas par bloquer le moteur de recherche Google (et une anecdote qui va bien, NDLR).

Néanmoins, les dernières versions de l’application ont rattrapé les erreurs du passé et Symantec reste incontestablement une référence dans le domaine de la sécurité, et vient le prouver à nouveau avec ses applications mobiles. Ce qui n’aura pas été le cas de l’application Kaspersky qui aura déçu bien des utilisateurs.

Bien évidemment, si la protection antivirus ne vous suffit pas et que vous avez confiance en l’outil, rien ne vous empêche de mettre à niveau l’application Norton pour profiter d’options certes proposées gratuitement par les autres solutions présentées plus haut, mais avec le savoir-faire des spécialistes qui sauront fournir les outils nécessaires pour faire de votre smartphone ou votre tablette un véritable rempart quasiment infranchissable pour les virus.

En tout cas, pour la version sans débourser un seul centime, c’est par ici, et c’est tout ce qu’il vous faut pour vous assurer une protection optimale gratuitement.

V3 Mobile Security

V3 Mobile Security est un antivirus développé par la société coréenne AhnLab. Il s’agit d’un package complet comprenant l’ensemble des briques technologiques attendues. Détection des virus, avec différents niveaux d’analyse (rapide ou approfondie). Surveillance en temps réel. Analyse des fichiers root. Inspection des URL et des QR Code avant l’accès. Blocage des appels indésirables. Vérification des accès accordés aux applications. Aide à la suppression des historiques de navigation. Et amélioration (logicielle) des performances du mobile (comprenez optimisation des applications en arrière-plan).

Un coffre fort numérique est également présent pour y placer des applications et des fichiers sensibles, comme les applications bancaires ou vos photos de famille). Quelques paramètres système ont également été ajoutés, même si cela peut faire doublon avec les réglages rapides : mode silencieux, filtre de lumière bleue, etc. Attention, certaines fonctions ne sont pas forcément accessibles avec toutes les versions d’Android.

Bien sûr, le moteur antivirus est mis à jour régulièrement pour intégrer les nouvelles menaces. Et l’application a reçu la certification AV Test, pour les plus prudents. Ne vous laissez cependant pas surprendre par les origines coréennes de cette application et par les captures d’écran disponibles sur le Play Store. L’interface est disponible en langue de Molière afin que tout un chacun puisse en profiter entièrement.

Sophos Mobile Security

L’application antivirus Sophos Mobile Security a remporté le prix AV Test de la meilleure protection antivirale 2015 et 2016. Celui-ci en plus d’être gratuit ne contient aucune publicité. Niveau protection, l’application propose de bloquer les sites web indésirables susceptibles de représenter un danger pour les utilisateurs. Chaque applications est analysée à la recherche de contenu malveillants.

Filtrage Web

Blocage des sites Web au contenu malveillant, indésirable ou illégal. Protection des apps

Protection par mot de passe des apps. Sécurité Wi-Fi

Vérifiez votre connexion à la recherche d’attaques d’interception (« man-in-the-middle »).

Liste d’apps accédant aux données personnelles ou pouvant entraîner des coûts. Conseiller Sécurité

Conseils sur la façon d’optimiser la sécurité de votre appareil. Protection contre les appels indésirables

Blocage des appels téléphoniques indésirables.

Vérification des URL de sites Web malveillants ou inappropriés.

Conclusion

On espère que cette liste vous aura permis de prendre connaissance des meilleures solutions d’antivirus qui s’offrent à vous sur Android, gratuitement, et que vous ferez bon usage de ces applications de sécurité pour vous débarrasser des virus. On tient néanmoins à le repréciser : nous ne sommes pas forcément pour l’utilisation de telles applications sur un smartphone, mais le choix vous appartient et vous aurez au moins de quoi vous satisfaire dans ce dossier.

N’hésitez pas à venir commenter pour nous donner le nom de l’antivirus que vous utilisez (si vous vous en servez d’un), les raisons de votre choix ou simplement venir poser des questions et débattre sur la sécurité mobile en générale