Windows 10 : les meilleurs antivirus gratuits en 2020

Vous recherchez les meilleurs antivirus gratuits pour Windows 10 en 2020 ? Ce dossier qui se base sur plusieurs classements indépendants vous permet de faire très vite le bon choix ! Nous abordons en prime Windows Defender. Suivez ce dossier pour choisir les meilleurs antivirus pour votre PC.

Comment bien choisir un antivirus ? Nous nous sommes basés sur des classements indépendants pour réaliser cette sélection. En particulier celui du spécialiste des anti-virus AV-Comparatives qui publie chaque fin d’année le résultat de ses audits, mais aussi AV-Test Institute et SE Labs. Toutes les solutions antivirus présentées dans ce dossier sont gratuites à l’exception d’ESET. Elles représentent à chaque fois un mieux par rapport à Windows Defender, qui peut suffire à de nombreux utilisateurs, mais qui est moins performant par rapport aux cinq premières solutions que nous vous proposons.

Lire aussi : Faut-il installer un antivirus sur son smartphone Android ?

Avast Antivirus Gratuit : vainqueur toutes catégories

Vous cherchez un antivirus gratuit que vous pourriez choisir les yeux fermés ? Avast est fait pour vous ! L’antivirus a obtenu la meilleure moyenne toutes catégories confondues dans le classement d’AV-Comparatives. Et est également plébiscité par d’autres classements indépendants. En plus de la protection contre les malware – la meilleure sur le marché – l’antivirus comprend une protection web et un gestionnaire de mots de passe. Pour résumer, cet antivirus gratuit offre une protection plus complète que de nombreuses solutions payantes sur le marché. Indispensable.

CLIQUEZ ICI POUR TELECHARGER

Bitdefender Antivirus Free Edition : mieux protégé contre le phishing

L’antivirus gratuit de Bitdefender a l’avantage d’offrir une protection du même niveau que l’édition payante du même éditeur. Comme Avast, il obtient les meilleures scores pour l’efficacité de sa protection. Il est, en outre particulièrement efficace contre les attaques de type phishing – où il obtient le meilleur score de la sélection dans le classement AV-Comparatives. Néanmoins, il est un petit peu moins complet qu’Avast côté extras. Une manière de pousser l’utilisateur, on imagine, à opter pour l’édition payante.

CLIQUEZ ICI POUR TELECHARGER

Kaspersky Free : la poupée Russe

Bien sûr, Kaspersky fait partie de ces entreprises soupçonnées de collaborer avec un gouvernement – en l’occurence le gouvernement russe. Néanmoins, en l’absence de preuves, nous ne pouvons pour l’instant que traiter cet antivirus objectivement, pour ce qu’il est. Car Kaspersky reste un énorme acteur sur la scène antivirus. Et sa solution, gratuite, reste, de l’avis de nombreux tests indépendants, l’une des meilleures actuellement sur le marché. Comme pour Bitdefender, néanmoins, il faut se contenter dans la version gratuite de fonctionnalités de base, sans extras.

CLIQUEZ ICI POUR TELECHARGER

Avira Free Antivirus : une solution complémentaire ?

Avira remonte dans les classements depuis l’an dernier : cet antivirus gratuit est truffé de fonctionnalités que vous pouvez activer ou désactiver pour plus de personnalisation. Les résultats des tests sont excellents malgré quelques faux positifs. En Europe, certains fournisseurs d’accès internet, notamment XS4All aux Pays-Bas conseillent d’effectuer un scan Avira complémentaire après avoir scanné son PC avec un autre antivirus lors de la découverte de chevaux de Troie. Un conseil sans doute justifié par des définitions antivirus légèrement différentes. Néanmoins relevons que la version gratuite pêche par les limitations de sa protection web (plus complète lors de la souscription à la version Pro).

CLIQUEZ ICI POUR TELECHARGER

AVG Antivirus Gratuit : essentiel, sans superflu

AVG fait un sans faute dans pratiquement tous les classements indépendants. C’est donc, au niveau de la protection, un antivirus équivalent à Avast. L’antivirus de base, donc, fait très bien le travail. Mais contrairement à Avast, AVG manque de fonctionnalités plus avancées dans la version gratuite. Vous pouvez néanmoins essayer gratuitement la suite avec protection contre le piratage, des données privées et des moyens de paiements.

CLIQUEZ ICI POUR TELECHARGER

Panda Antivirus gratuit : la solution ultra personnalisable

L’antivirus se distingue surtout de la concurrence grâce à ses nombreuses options de personnalisation et ses performances correctes. On apprécie aussi son interface claire et sans fioriture. Attention, pour fonctionner, il collecte de nombreuses données et les analyse sur des serveurs à distance. Il s’agit d’un des rares antivirus à opter pour le cloud computing. Ce choix permet de réduire l’impact de l’antivirus sur les performances de votre ordinateur. C’est la solution idéale si votre PC a déjà tendance à ramer.

CLIQUEZ ICI POUR TELECHARGER

Sophos Home : l’antivirus avec contrôle parental

Sophos Home s’adresse surtout aux utilisateurs souhaitant sécuriser un PC familial, utilisé notamment par des enfants. L’antivirus intègre en effet un système de contrôle parental facile à configurer et à mettre en place. Vous pourrez ainsi empêcher votre progéniture d’accéder à certains sites web et limiter leur temps d’utilisation. Cerise sur le gâteau : Sophos Home peut être installé gratuitement sur trois appareils.

CLIQUEZ ICI POUR TELECHARGER

Windows Defender : pourquoi il vaut mieux choisir un autre antivirus

Cela fait maintenant plusieurs années que Windows Defender est conseillé comme solution de protection idéale sous Windows 10. Il y a de très bonnes raisons à cela : Microsoft a beaucoup travaillé pour améliorer l’efficacité de son antivirus maison. Il est gratuit, complètement intégré au système, et correctement mis à jour. Pourtant, la concurrence a fait des progrès à en croire plusieurs classements dont celui d’AV-Comparatives. Ainsi l’antivirus intégré à Windows 10 est aujourd’hui moins bon que la concurrence aussi bien au niveau des définitions que des performances générales. Ce qui ne veut pas dire qu’il met votre PC en danger : il peut suffire à la plupart des utilisateurs. Mais des solutions tierces peuvent aujourd’hui faire un meilleur travail de protection avec un impact moindre sur les performances, d’autant que certains malwares sont capables de désactiver Windows Defender.

Lire aussi : les meilleurs antivirus Android gratuits

Nous vous avons reproduit le classement complet d’AV-Comparatives en fin d’article. Avez-vous l’un des antivirus de cette liste ? Partagez votre retour dans les commentaires.