Meilleures offres Apple Soldes hiver 2023 : bons plans iPhone, AirPods et Apple Watch et autres

Comme chaque année, 2023 débute avec les soldes d’hiver. Du mercredi 11 janvier au mardi 7 février inclus, faites le plein de bons plans. Les produits Apple n'échappent pas aux réductions des soldes d'hiver. C’est l’occasion parfaite d’acheter un iPhone, un iPad, une Apple Watch, un Mac ou MacBook ou encore des AirPods à prix réduit. Voici notre sélection des meilleurs bons plans Apple des soldes 2023. Profitez-en avant la rupture des stocks.

Soldes hiver 2023 : les meilleurs bons plans Apple

Après le Black Friday, c’est au tour des soldes d’hiver de casser les prix. De nombreux produits Apple sont ainsi affichés en promotion. Nous avons regroupé les meilleurs offres dans ce guide pour vous permettre d’acheter un iPhone, des AirPods, un Mac ou un MacBook ou encore un iPad moins cher. Attention, les offres expirent vite, n’attendez pas pour en profiter.

iPhone 13 à 749 € au lieu de 909 €

Cdiscount propose actuellement l'iPhone 13 à 749€ au lieu de 909€ dans sa version 128 Go Midnight grâce au code 25DES299 qui vous permet de bénéficier de 25€ de réduction en plus.

L’iPhone 13 est aujourd’hui encore un excellent smartphone. Il est doté d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces et d'une mémoire vive de 4 Go. Muni d’une puce A15 Bionic, c’est un smartphone puissante qui permet à la fois de faire des jeux, de regarder des vidéos en streaming ou encore de réaliser des appels en visio.

L’iPhone 13 est équipé d’un double capteur arrière de 12 Mpx : un grand angle et ultra grand angle qui offre un champ de vision large de 120°. Il profite également du même stabilisateur optique que l'iPhone 12 Pro Max.

Son autonomie est meilleure que les précédents modèles. Sa batterie de 3095 mAh compatible avec la recharge rapide est en effet capable de tenir jusqu’à 19 heures en lecture vidéo.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de l’iPhone 13.

Apple Watch Series 7 45mm GPS + Cellular à 389 € au lieu de 559 €

Durant les soldes d’hiver 2023, Orange affiche la montre connectée Apple Watch Series 7 45mm GPS + Cellular à seulement 389€ au lieu de 559€ pour les modèles en noir et en vert. Une très belle réduction de 170 € pour cette montre premium.

L'Apple Watch Series 7 45mm (GPS + Cellular) dispose d'un écran Retina OLED LTPO d’une définition de 396 x 484 pixels.

Elle est équipée d’une puce S7 avec processeur bicœur 64 bits.

Cette montre connectée a été spécialement conçue pour les activités sportives. Elle est en effet résistante à la poussière et offre une étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur. Ses capteurs permettant la mesure de données telles que : la fréquence cardiaque, l'évolution du sommeil ou encore le taux d’oxygène dans le sang. Vos d’entraînements sportifs sont enregistrés, comme la course, le yoga, la natation, la danse, et maintenant le tai-chi et le Pilates. Vous bénéficiez de notifications automatiques quand votre fréquence cardiaque est élevée, trop faible ou irrégulière.

Grâce à la connectivité cellulaire, vous pouvez utiliser votre montre connectée n'importe où sans votre smartphone. L'Apple Watch Series 7 45mm GPS + Cellular peut passer et recevoir les appels, répondre à des messages et même payer vos achats avec l'Apple Pay.

Compatible avec la recharge rapide, l'Apple Watch Series 7 est doté de la charge rapide USB C qui permet de recharger la batterie de 0 à 80 % en 45 minutes environ. La montre connectée offre une autonomie qui peut aller jusqu'à 18h.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre test de l'Apple Watch Series 7.

HomePod Mini à 84,99 € au lieu de 99,99 €

Le HomePod Mini, lancé par Apple en fin d’année 2020, est l’enceinte connectée lancée par Apple pour concurrencer Amazon et Google. Vendue habituellement à 99,99€, avec le code RAKUTEN15 valable pendant les soldes, vous bénéficiez d’une réduction de 15 €. Le prix passe ainsi à seulement 84,99 €.

Le HomePod mini est une enceinte au design compact. Sa taille réduite ne l’empêche pourtant pas de fournir un son de qualité, clair et uniforme à 360•. La surface tactile au dessus est également éclairée.

L’assistant intelligent Siri vous permet de contrôler l’enceinte avec la voix. L’enceinte est capable de distinguer et reconnaître les voix de 6 utilisateurs différents et de délivrer une expérience personnalisée.

Si vous disposez d’autres appareils connectés, vous pouvez les synchroniser à l’app Maison. Vous pourrez alors contrôler rien qu’à la voix n’importe quel appareil compatible avec HomeKit.

Équipée d’une puce Apple S5, le HomePod mini est capable d’analyser les caractéristiques spécifiques du morceau que vous écoutez et adapte les réglages sonores en temps réel pour offrir une écoute optimale. Il est doté de trois micros qui réagissent à la commande « Dis Siri » et un quatrième micro, qui, orienté vers l’intérieur, permet de limiter les sons produits par l’enceinte pour permettre à Siri de mieux entendre les commandes vocales lorsque de la musique est diffusée.

Enfin, si vous avez un iPhone et que vous devez quitter la pièce, vous pouvez approcher votre smartphone pour transférer votre contenu audio de l’enceinte à votre téléphone sans interruption de l’écoute.

iPad Mini 2021 à 559€ au lieu de 659€

C'est maintenant au tour de Boulanger de proposer une promotion Apple à l'occasion des soldes. L'iPad Mini est ainsi affiché à 559€ au lieu de 659€. Cette réduction de 15% est valable sur le modèle de 64 Go en Gris sidéral, Lumière stellaire, Rose ou Mauve.

L'iPad Mini est doté d'un écran bord à bord Liquid Retina de 8,3 pouces. Avec sa résolution de 2266 x 1488 pixels, sa dalle offre une belle luminosité de 500 nits. Les couleurs sont riches et éclatantes. L'écran est compatible avec l’Apple Pencil que vous pouvez d'ailleurs fixer sur le côté de la tablette de façon magnétique.

L'iPad Mini est une tablette premium, à la fois compacte, puissante et ultra rapide. Doté d'une puce A15 Bionic, de 4 Go de RAM et d'un GPU 5 cœurs, elle peut s'utiliser aussi bien pour vos travaux créatifs que pour du gaming.

Avec sa batterie d'une capacité de 5124 mAh, vous bénéficiez d'une autonomie pouvant atteindre les 10 heures.