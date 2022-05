Meilleurs appareils photo : compact, bridge, reflex, hybride, quel modèle choisir en 2022 ?

De nos jours, nous avons tous un appareil photo de plus en plus perfectionné dans notre poche grâce à notre smartphone. Pour autant, les amateurs de belles photos privilégierons toujours l’achat d’un appareil photo numérique classique pour des rendus plus qualitatifs et personnels. Compact, bridge, reflex ou hybride, difficile de faire son choix avec autant d’options possibles. Voici donc notre comparatif des meilleurs appareils photo à acheter en 2022.

Les appareils photo modernes doivent à tout prix se démarquer de la concurrence féroce des smarphones modernes équipés de capteurs photo de plus en plus perfectionnés. Pour ce faire, les fabricants mettent l’accent sur la qualité, la polyvalence et les nouvelles technologies embarquées pour convaincre les amateurs de photographie mais aussi les vidéastes.

Pour satisfaire le plus grand nombre, le monde des appareils photo est vaste avec différentes gammes pour différents usages. Les appareils compacts sont petits, légers et très simples d’utilisation. Il suffit généralement de cadrer sa photo puis d’appuyer sur le déclencheur pour obtenir automatiquement une photo nette et bien exposée. Les appareils bridges sont plus imposants et plus perfectionnés tout en gardant une prise en main facilité.

Les appareils photo reflex sont traditionnellement destinés aux photographes professionnels ou aux amateurs passionnés qui souhaitent avoir la main sur tous les réglages et qui peuvent changer d’objectifs pour obtenir exactement le résultat souhaité. Depuis quelques années, les appareils hybrides sont en train de devenir la référence en terme de qualité et d’innovation technologique, notamment en vidéo.

Notre sélection des meilleurs appareils photo

Les meilleurs appareils photo compacts

Panasonic Lumix TZ200, le meilleur rapport qualité-prix

Si vous partez en voyage et que vous souhaitez faire de belles photos sans surcharger votre sac, ni vous ruiner, alors le Panasonic Lumix TZ200 est fait pour vous. Proposé à 600 euros, c’est un appareil très polyvalent.

Pour un appareil de cette taille et de cette gamme de prix, son très honorable capteur 1” assure des photos de bonne qualité. Il dispose également d’un zoom 15x, très utile pour prendre des clichés de loin, comme par exemple des photos d’animaux dans la nature. Si vous voulez aussi faire des séquences vidéos, cet appareil est capable de filmer en Full HD et en 4K. Le résultat est probant grâce à la stabilisation. On évitera tout de même de filmer avec le zoom maximum.

Avec sa connexion WiFi et Bluetooth, vous pouvez récupérer très facilement les photos sur votre téléphone. Seul regret, le Panasonic Lumix TZ200 est peu lumineux avec une ouverture glissante de f/3,3-6,4 en fonction du zoom utilisé. La netteté des photos est tout de même assuré par la stabilisation intégrée.

Les + Les - Capteur 1” de qualité Objectif peu lumineux : ouverture glissante f/3,3-6,4 Appareil très compact et léger Port micro-USB à la place d’un port USB-C Zoom 15x Écran fixe Stabilisation efficace Connexion en WiFi et Bluetooth

Sony RX100 VII, le meilleur compact expert

Si vous avez un bon budget mais que vous souhaitez un appareil simple d’utilisation et peu encombrant, le Sony RX100 VII est la solution évidente tant il surpasse tous les autres appareils photo compacts en photo et en vidéo. En photographie tout d’abord, son capteur 1” de 20,1 Mpx fait des merveilles. Son viseur électronique escamotable et son écran pivotant sont très pratiques pour cadrer au mieux votre sujet. La mise au point est facilitée par la détection automatique et le suivi des yeux.

L’appareil se révèle également extrêmement rapide avec un mode rafale pouvant aller jusqu’à 90 images par seconde ! C’est un appareil qui sera particulièrement adapté aux vidéastes puisqu’il permet de faire des ralentis à 1000 images par seconde. Le RX100 VII est également équipé d’une prise microphone très utile pour vloguer avec un meilleur son.

Pour ce prix, on aurait tout de même apprécié que l’appareil soit tropicalisé pour éviter de l’abimer dans des environnements humides ou poussiéreux.

Les + Les - Capteur 1” de 20,1 Mpx Prix élevé pour un compact Large plage de focales : 24-200mm Appareil pas tropicalisé Mode rafale jusqu’à 90 img/sec Pas de port USB-C Excellent pour les vidéastes Menus complexes Détection et suivi des visages et des yeux

Le meilleur appareil photo bridge

Panasonic Lumix FZ300, le bridge complet et abordable

Les appareils photo bridges permettent de passer un cap en photographie sans avoir à s’embêter avec la gestion des différents objectifs. C’est exactement ce que propose le Lumix FZ300 qui a un objectif intégré qui permet de couvrir une très large plage de focales allant de 24mm à 600mm, soit un zoom 24x.

Avec une ouverture fixe à f/2.8, il s’agit d’un appareil lumineux. Si l’on rajoute en plus la stabilisation sur 5 axes, le bridge de Panasonic cumule d’énormes points forts pour en faire un appareil photo performant en toute circonstance. Il s’agit aussi d’un boitier qui plaira aux baroudeurs puisqu’il est tropicalisé et qu’il possède un écran orientable pour pouvoir trouver aisément des angles de vue originaux.

Le Lumix FZ300 est aussi capable de très bien se débrouiller en vidéo avec la présence du 4K, de la stabilisation impeccable et du focus peaking.

C’est au niveau du capteur que le bas blesse. Avec un petit capteur 1/2,3”, inutile d’espérer un beau flou d’arrière plan.

Les + Les - Zoom 24x (24-600 mm) Petit capteur 1/2,3” Ouverture fixe f/2.8 Prise USB propriétaire Appareil tropicalisé Boitier encombrant Écran tactile orientable Stabilisation sur 5 axes

Les meilleurs appareils photo reflex

Nikon D850, le meilleur plein format

Avec Canon, Nikon est depuis de nombreuses années la référence des appareils photo numériques. Le modèle D850 ne déroge pas à la règle et se pose tout simplement comme le meilleur reflex de sa gamme.

Pour fêter son centenaire, Nikon n’a pas lésiné sur les caractéristiques techniques de son modèle phare : capteur plein format 45,7 Mpx avec rafale à 9 images par seconde, possibilité de filmer en 4K sans aucun recadrage et en Full HD (120 img/s), boitier tropicalisé, écran orientable et tactile, autonomie jusqu’à 2000 vues, double emplacement cartes mémoires, une capacité à monter en sensibilité jusqu’à 12800 ISO sans trop souffrir de bruit dans l’image… Très peu de modèles peuvent proposer autant de qualités dans un boitier.

Si nous devions pointer un manque, ce serait certainement l’absence de stabilisation notamment pour l’utilisation en vidéo.

Les + Les - Capteur plein format, 45,7 Mpx Pas de stabilisation Photos exploitables jusqu’à 12800 ISO Absence de GPS, de port USB-C et de flash intégré Écran orientable tactile Emplacements cartes SD et XQD Excellente autonomie

Canon 90D, le bon compromis

Dans la gamme des reflex avec capteur APS-C, le Canon 90D se révèle un excellent choix. Pour moins de 1400 euros (sans objectif), vous aurez entre les mains une valeur sûre pour vous améliorer en photographie et en vidéo sans vous ruiner.

Le Canon 90D est bien armé pour se défendre en photo et en vidéo. Avec son capteur 32,5 Mpx, vous pourrez sans souci recadrer vos photos en post-production ou imprimer vos clichés en grand format. L’autofocus avec détection des visages s’avère très efficace et permet d’assurer une bonne mise au point sans souci.

En vidéo, la possibilité de filmer en 4K sans recadrage est aussi très appréciable ainsi que le fait de pouvoir enregistrer des ralentis en Full HD. Pour cette gamme de reflex, on appréciera l’effort fait par Canon de proposer un appareil résistant aux intempéries ainsi qu’au sable.

Les photographes professionnels regretterons en revanche l’absence d’un deuxième emplacement de carte mémoire pour assurer la double sauvegarde de leur travail.

Les + Les - Capteur APS-C 32,5 Mpx Gestion du bruit perfectible Viseur optique Un seul emplacement carte SD Autofocus réactif et efficace Pas de stabilisation 4K sans recadrage et Full HD 120 img/s Tropicalisation

Les meilleurs appareils photo hybrides

Canon EOS R5, l’hybride haut de gamme

Depuis quelques années, Canon a décidé d’investir le marché des appareils photo hybrides haut de gamme. Après un premier modèle encourageant (EOS R), Canon revient avec l’artillerie lourde.

Le R5 présente des caractéristiques hors du commun. Son capteur plein format 45 Mpx stabilisé fait des merveilles. Les photos sont sublimées par l’iconique science de la photo de la marque nipponne. L’autofocus véloce, la rafale à 20 images par seconde, la montée en ISO exploitable jusqu’à 12800 ISO en font une référence pour les photographes professionnels.

Quand on combine ce boitier avec les magnifiques nouvelles optiques RF de Canon, on obtient tout simplement un petit bijou.

Mais ce sont surtout les vidéastes qui sont tombés de leur chaise quand ils ont lu les capacités de cette bête. Le R5 est en effet capable d’enregistrer sans problème (ni recadrage) des vidéos en 8K et en 4K 120 fps !

Si dans un premier temps, l’appareil a connu des problèmes de surchauffe, il semble que des améliorations logicielles aient été apportées. En revanche, la taille importante des fichiers vidéo 8K aurait nécessité la possibilité de brancher un stockage externe. Ce n’est malheureusement pas le cas.

Les + Les - Capteur plein format, 45 Mpx, stabilisé Attention aux éventuelles surchauffes en 8K et 4K 120 fps Vidéo en 8K et 4K 120 fps sans recadrage en 4:2:2 10 bits Enregistrement vidéo limité à 30 minutes Écran orientable tactile Pas de stockage externe possible Double emplacement cartes SD et CF-Express Prix élevé (mais justifié) La qualité des optiques à monture RF

Sony Alpha 7S III, le graal des vidéastes

Dans le monde des appareils photo hybrides, Sony a été un précurseur et reste la marque de référence sur cette gamme. Après l’incroyable A7S II, Sony était attendu au tournant. Il aura fallu attendre 5 ans pour voir arriver son successeur mais l’attente valait la peine.

Pour beaucoup de vidéastes, le Sony Alpha 7S III est immédiatement devenu la référence. Il enregistre sans problème en 4K 120 fps et en Full HD 240 fps. Il offre aussi la possibilité de faire des vidéos HDR.

La série des A7S est reconnue pour sa très bonne sensibilité. Cette troisième génération ne déroge pas à la règle. Avec la possibilité d’enregistrer en 4:2:2 10 bits en interne ou même en RAW en externe, sans limite de temps, ce modèle est parfait pour un usage professionnel.

Même si les photos sont aussi d’excellentes factures. On regrettera tout de même la résolution du capteur avec seulement 12,1 Mpx et la rafale limitée à 10 img / sec.

Les + Les - Vidéo en 4K 120 fps et Full HD 240 fps sans recadrage en 4:2:2 10 bits Capteur 12,1 Mpx seulement Excellente stabilisation du capteur Rafale limitée à 10 images par seconde Écran orientable tactile Double emplacement cartes SD et CF-Express Plage ISO incroyable : 40 à 409 600 ISO

Fujifilm X-T4, la polyvalence à moins de 1700 euros

Pour s’offrir un hybride d’excellente qualité sans trop casser sa tirelire, le Fujifilm XT-4 est un parfait compromis. À la place d’un capteur plein format, on devra se contenter d’un APS-C de 26,1 Mpx. Mais pour une majorité d’utilisateurs, ce changement n’a pas une importance capitale.

En revanche, on saura apprécier son design soigné et joliment rétro. Pour ne rien gâter, le boitier est tropicalisé et dispose d’un écran orientable bien pratique. Les photographes apprécieront le suivi automatique des yeux ainsi que le mode rafale jusqu’à 20 images par seconde.

Les vidéastes auront le plaisir de pouvoir enregistrer en 4K DCI avec un capteur stabilisé. Seul le recadrage en 4K 60 fps viendra ternir un peu le tableau.

Les + Les - Look vintage Recadrage en 4K 60fps Capteur stabilisé Boitier tropicalisé Détection et suivi des yeux et visages en photo et vidéo Possibilité d’enregistrer en 4K DCI

📷 Compact, bridge, reflex, hybride : quel appareil choisir ?

Chaque gamme d’appareil photo va avoir des usages différents avec des qualités et des défauts propres. Les appareils photos compacts sont très simples d’utilisation et vous pouvez les emporter dans votre poche. Il y a quelques années, c’était le type d’appareil photo le plus vendu. Mais avec l’arrivée des smartphones, la courbe des ventes s’est effondrée.

Ce sont pourtant des appareils qui gardent des avantages certains comme des possibilités plus importantes de zoomer, des capteurs plus grands et globalement des photos de meilleure qualité.

Les bridges sont d’une taille plus conséquente ce qui leur permet d’avoir des objectifs plus imposants et des focales plus importantes. C’est un appareil destiné aux photographes débutants qui souhaitent s’améliorer progressivement en photographie.

Les reflex étaient, il y a quelques années encore, la référence des appareils photo haut de gamme pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Ils sont aujourd’hui en concurrence avec les appareils hybrides.

❓ Quelle est la différence entre un reflex et un hybride ?

La différence réside principalement dans la présence ou l’absence de système de miroir. Dans un reflex, un miroir permet à la lumière de remonter dans le viseur pour pouvoir cadrer sa photo. C’était un système primordial du temps de l’argentique. Quand on prend une photo, le miroir se relève pour que la lumière puisse atteindre le capteur. Dans un hybride, il n’y a plus de miroir et la lumière atteint directement le capteur. Pour pouvoir cadrer sa photo, l’image apparait via un viseur numérique ou par l’écran.

⚙️ Vitesse d’obturation, ouverture, sensibilité… qu’est ce que ça veut dire ?

Pour un photographe débutant, il est difficile de se retrouver dans tous les termes techniques utilisés. Voici donc quelques explications des principaux termes utilisés :

Vitesse d’obturation : il s’agit du temps précis durant lequel le capteur va être exposé à la lumière. Elle est généralement exprimé en fraction de seconde (ex : 1/50) ou en secondes quand on fait de longues expositions, notamment la nuit. Plus la vitesse d’exposition est longue, plus l’appareil pourra capter de la lumière mais si le sujet est en mouvement, il sera flou. Plus la vitesse d’exposition est courte, plus le sujet sera net. C’est un point important à prendre en compte pour des photos sportives ou animalières.

Ouverture : Elle est représentée par un f suivi d’un slash puis d’une valeur numérique. Plus cette valeur numérique est basse (ex : f/2.8), plus l’ouverture du diaphragme est grande et donc plus la photo sera susceptible d’être lumineuse. C’est une valeur importante sur des appareils avec un capteur plein format car elle aura une incidence importante sur la profondeur de champs. En effet, plus l’ouverture sera grande, plus l’arrière plan sera flou.

La sensibilité : exprimée en ISO, elle permet de définir la sensibilité à la lumière des capteurs numériques. Plus les ISO seront élevés, plus la photo sera lumineuse. En revanche, elle sera aussi plus susceptible de souffrir de bruit numérique, des milliers de petits points de couleurs qui gâchent la qualité de la photo.

Ce sont principalement ces trois éléments qui sont à prendre en compte pour gérer l’exposition de vos photos. Les appareils photo modernes sont capables de gérer automatiquement tous ses paramètres pour obtenir à chaque fois une photo correctement exposée. Mais les photographes professionnels préféreront les contrôler eux-mêmes pour obtenir le résultat exact qu’ils souhaitent.