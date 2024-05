Molotov TV fait grimper le prix de son offre la plus populaire

Molotov TV vient d'augmenter une nouvelle fois ses prix. Après la formule Extended, c'est au tour de l'offre Extra de devenir plus chère. Les abonnés ont commencé à recevoir des mails pour les informer de cette nouvelle hausse.

Décidément, Molotov TV affiche une belle régularité dans l'augmentation des prix. Pour cause, la plateforme a revu ses tarifs à la hausse pour la troisième fois consécutive en trois ans. En 2022, le service de streaming avait fait grimper les tarifs de sa formule Molotov Plus, qui était alors passé de 3,99 € par mois à 5,99 €.

Rebelotte en décembre 2023, mais cette fois-ci sur l'offre Molotov Extended. La note avait légèrement grimpé, pour passer de 9,99 € par mois à 10,99 €. En guise de compensation, Molotov avait rajouté quatre chaînes supplémentaires dans cette formule, à savoir MTV 90's, MTV 80's, MTV'00s et Club MTV.

Or, nous venons d'apprendre en ce vendredi 17 mai 2024 que c'est au tour de l'offre Molotov TV Extra de passer par la case augmentation. En effet, les abonnés ont commencé à recevoir des courriels de la part du service pour les informer de cette nouvelle revalorisation tarifaire. Sur X, l'utilisateur Snorky a justement partagé une capture d'écran du mail envoyé par Molotov.

Molotov fait grimper le prix de son offre la plus populaire

“Afin que Molotov puisse continuer à vous proposer une expérience toujours plus satisfaisante et encore plus de contenus, le prix de l'abonnement Molotov Extra évolue. L'abonnement passera automatiquement à 6,99 €/mois lors de votre prochain prélèvement à compter du 16 juin 2024. Votre offre reste sans engagement”, peut-on lire dans le message de la plateforme. Sur le site officiel de Molotov, le prix de l'offre Molotov Extra a déjà été mis à jour.

Pour rappel, l'offre Molotov Extra est la formule la plus populaire du service. Elle permet notamment d'accéder à plus d'une centaine de chaînes (TNT incluse) en définition Full HD, le tout sur 4 écrans en simultané. Par ailleurs, les utilisateurs bénéficient également de certaines fonctionnalités appréciables, comme l'accès au replay, à l'enregistrement des programmes, ou encore au contrôle du direct. En outre, Molotov Extra est accessible sur une large liste d'appareils comme la grande majorité des TV connectées et des players (Apple TV, Android/Google TV, Samsung, LG, Panasonic, etc.), sur ordinateur (MacOS, Windows, ChromeOS, Navigateur Web), sur mobiles et tablettes et sur les consoles de jeux Sony et Microsoft.