Netflix : il sera bientôt impossible de télécharger des films et séries sur l’application Windows, mais pourquoi ?

Netflix annonce actuellement à ses utilisateurs sur Windows que son application sera bientôt remplacée par une nouvelle version. À la place d’une application native, le géant du streaming va opter pour une application web disponible via le Microsoft Store. Ce qui signifie qu’il ne sera plus possible de télécharger des films et séries sur son PC…

Quand on pense à Netflix, on pense rarement à son application Windows. En effet, si d’aventure vous ne ne vous rendez pas sur la plateforme de streaming depuis votre téléviseur, il y a de fortes chances que vous passiez directement sur la version web, ne serait-ce que par habitude. Après tout, l’application Windows ne possède qu’un seul réel avantage par rapport à la version web : la possibilité de télécharger du contenu pour le regarder sans connexion Internet.

Un avantage que l’application s’apprête à perdre. Chez certains utilisateurs, Netflix affiche désormais un message d’alerte à l’ouverture indiquant qu’une « nouvelle expérience Windows » va bientôt arriver. Derrière ce jargon marketing se cache en réalité une nouvelle version de l’application, qui se contentera d’être une application web disponible sur le Microsoft Store. Autrement dit, elle se contentera d’ouvrir la version web de Netflix sur votre bureau, sans passer par un navigateur.

Pourquoi Netflix veut remplacer son application Windows ?

Or, il est actuellement impossible de télécharger un film ou une série depuis le site web de Netflix. Seules les applications Windows, Mac et smartphones le permettent. À partir du mois prochain, lorsque la mise à jour sera déployée selon Netflix, les utilisateurs vont donc perdre le seul avantage qu’ils avaient avec leur application Windows. Une décision qui peut sembler bien surprenante de la part de Netflix.

« Dans l’ensemble, rien ne va changer », promet la plateforme. « Comme le streaming par navigateur ne prend pas en charge les téléchargements, la nouvelle application Netflix ne le fera pas non plus. Seul le streaming en ligne est possible. Vous pouvez continuer à regarder des séries et des films hors ligne sur un appareil mobile compatible ».

Alors, pourquoi cette décision étrange ? Netflix argue que cette mise à jour permettra de bénéficier d’une meilleure qualité de streaming, en plus des événements diffusés en direct. Mais surtout, cela permettra à l’application de prendre en charge les formules avec publicités. Inutile de chercher plus loin.

Source : Windows Latest