Disney + : on a enfin une date de sortie pour ces deux séries Marvel très attendues

A l'occasion de la conférence Disney UpFront, la firme aux grandes oreilles a confirmé les dates de sortie de deux séries Marvel très attendues, à savoir Daredevil Born Again et Agatha All Along, le show sur la sorcière Agatha Harkness.

Ce 14 mai 2024, Disney a donné une nouvelle conférence Upfront. Pour les néophytes, il s'agit d'un rendez-vous important pour la firme aux grandes oreilles, durant lequel elle dévoile ses futures productions pour le petit écran.

A cette occasion, le géant du divertissement a fait un point sur le MCU en confirmant une bonne nouvelle pour les fans. En effet, pas moins de 11 séries sont prévues ! Et histoire de donner quelque chose de concret aux spectateurs, l'entreprise a choisi de profiter de l'évènement pour dévoiler la date de sortie de deux séries Marvel très attendues, à savoir Daredevil Born Again et Agatha All Along.

Le retour de Daredevil est prévu en mars 2025

Charlie Cox, l'interprète du vengeur masqué de Hell's Kitchen, est justement monté sur scène pour annoncer la bonne nouvelle. Ainsi, le show fera ses débuts sur Disney+ en mars 2025. Les spectateurs présents à la conférence ont même eu la chance de découvrir une premier teaser (qui n'a pas été encore partagé sur YouTube ou les réseaux sociaux malheureusement). On pouvait notamment y voir Matt Murdoch endosser son costume emblématique avant de dire “le système entier est contre vous… C'est souvent David contre Goliath”.

Le trailer a également mis en avant certains personnages cultes de la franchise, comme Karen, Foggy ou encore le Caïd. Comme vous le savez peut-être, on retrouvera dans ce reboot la quasi-totalité du casting de la série Netflix, à commencer par Charlie Cox évidemment, mais aussi Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson) ou encore Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk aka le Caïd) et Jon Bernthal dans le rôle du Punisher. Selon les dires de Charlie Cox, la série devrait compter 9 épisodes au total.

It was Agatha All Along 🔮 Don’t miss the two-episode premiere of #AgathaAllAlong, September 18 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/hwPSOeJFv6 — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 14, 2024

Agatha All Along débarque en septembre 2024

Mais ce n'est pas tout. Comme dit plus haut, nous avons également une fenêtre de sortie pour une autre série Marvel attendue par les fans, à savoir la série sur la sorcière Agatha Harkness. Au revoir donc Darkhold Diaries, House of The Darkness ou encore Coven of Chaos, le show a maintenant son titre définitif : Agatha All Along. D'après Disney, tous ces titres étaient en réalité des subterfuges de la sorcière. De là à dire que Disney a souffert pour trouver le bon titre, il n'y a qu'un pas. Selon les dires de la firme aux grandes oreilles, les deux premiers épisodes d'Agatha All Along seront disponibles sur D+ dès le 18 septembre 2024 !

De ce que l'on sait pour l'instant, l'intrigue portera évidemment sur la sorcière et nous permettra d'en savoir plus sur son passé trouble, mais aussi sur les conséquences de sa terrible confrontation avec Wanda Maximoff aka la Sorcière Rouge lors du grand final de WandaVision.