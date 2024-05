La série la plus attendue de l’année arrive le 29 août prochain, découvrez la première bande-annonce ahurissante

La série plus attendue de l'année a enfin sa première bande-annonce. Vous l'aurez compris, on parle évidemment de la saison 2 du Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir. Galadriel et Sauron reviennent sur Amazon Prime Video dès le 29 août 2024 !

Près de deux ans après un dernier plan risible sur la création du Mordor et une confirmation sur l'identité de l'Etranger qui a hérissé les poils de tous les fans de l'oeuvre de Tolkien, la série Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de pouvoir va enfin revenir sur Prime Video pour une seconde saison !

En effet, Amazon vient de confirmer la bonne (?) nouvelle sur X ce 14 mai 2024. La plateforme de streaming donne rendez-vous aux spectateurs le 29 août prochain pour découvrir la suite de ce prequel du Seigneur des Anneaux. Pour l'occasion, le service ne s'est pas contenté de donner seulement une date de sortie. En effet, nous avons aussi eu le droit à une première bande-annonce.

A lire également : Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : tout ce que l’on sait

Que peut-on attendre de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ?

Concrètement, à quoi peut-on s'attendre avec cette nouvelle saison ? Si la première était majoritairement centrée sur Galadriel et son obsession pour retrouver la trace de Sauron, cette seconde partie va justement se pencher sur l'avènement du Seigneur des Ténèbres. Pour rappel et attention Spoilers, le mage noir fait son grand retour à la fin de la 1re saison avec l'entrée en éruption de la Montagne du Destin et la création du Mordor.

La série nous avait donc laissé sur une Terre du Milieu en proie à un grand danger, et une guerre sans précédent entre les forces du bien et du mal. Comme le laissent entendre les images de cette bande-annonce, les Hommes, les Nains et les Elfes vont commencer à ressentir l'influence grandissante du Seigneur des Ténèbres. L'histoire devrait également se pencher sur l'apparition des autres anneaux de pouvoir (on aperçoit d'ailleurs un plan des trois anneaux elfes qui ressemble à s'y méprendre à celui de la Communauté de l'Anneaux de Peter Jackson).

Rappelez-vous les écrits de J.R.R Tolkien : “Trois anneaux pour les rois Elfes sous le ciel, sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, neuf pour les Hommes mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône dans le Pays du Morder ou s'étendent les ombres”. Ce sont ces anneaux, forgés dans la contrainte par l'elfe Celeborn, qui pousseront les rois humains à la folie. Reste donc maintenant à prendre son mal en patience avant de pouvoir découvrir cette nouvelle partie des Anneaux de Pouvoir, qui on l'espère sera plus respectueuse du matériel original et sa chronologie. On croise les doigts.