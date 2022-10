Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : tout ce que l’on sait

La première saison tant attendue des Anneaux de Pouvoir, la série Le Seigneur des Anneaux, s'est achevée sur Amazon Prime Video. Que peut-on attendre de la saison 2 ? C'est ce que nous allons déterminer.

Profiter d'un essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime Video

Ca y est : la toute première saison de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, s'est achevée. Celle-ci a cristallisé bien des espoirs et nous a offert bien des spéculations avant de nous laisser. S'il ne tient qu'à vous d'établir si vous avez aimé ou non cette proposition d'Amazon Prime Video, il paraît évident que les fans comme les détracteurs espèrent voir une saison 2. Mais que peut-on vraiment en attendre ? Avec tout le spoil possible, c'est ce que nous allons déterminer.

Nous n'avons encore aucune date de sortie officielle pour la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. La plupart des prévisions s'accordent à dire que celle-ci devrait sortir en 2024, potentiellement à la fin de l'année. Les plus optimistes tablent sur la fin de l'année 2023.

Où en est la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ?

La production de la première saison avait subi bien des déconvenues, notamment à cause de la pandémie mondiale qui l'a plus que retardée. C'est pour ça que Les Anneaux de Pouvoir a mis énormément de temps à arriver sur Prime Video. Cependant, nous avons de bonnes nouvelles pour la saison 2 !

Les acteurs et la production sont déjà de retour en tournage depuis le début du mois d'octobre. Les showrunners des Anneaux de Pouvoir ont indiqué lors d'une interview pour The Hollywood Reporter que celle-ci avançait bien, et serait très certainement terminée bien plus rapidement que pour la saison 1.

Du même temps, sachez que ces derniers ont indiqué être conscients des problèmes de la saison 1 et des retours des fans, et ont déjà promis de corriger ces derniers lors de la saison 2. C'est particulièrement sur le rythme des épisodes des Anneaux de Pouvoir que ces derniers ont prévu des améliorations.

Quel est le casting des Anneaux de Pouvoir saison 2 ?

Tous les acteurs de la première saison seront bien de retour pour la suite des Anneaux de Pouvoir. On pourra donc compter sur :

Morfydd Clark : Galadriel

Maxim Baldry : Isildur

Robert Aramayo : Elrond

Ismael Cruz Córdova : Arondir

Nazanin Boniadi : Bronwyn

Owain Arthur : Prince Durin IV

Charles Edwards : Celebrimbor

Markella Kavenagh : Eleanor « Nori » Brandyfoot

Lenny Henry : Sadoc Burrows

Markella Kavenagh : Eleanor « Nori » Brandyfoot

Simon Merrells : Trevyn

Megan Richards : Poppy Proudfellow

Benjamin Walker : Gil-galad

Charlie Vickers : Halbrand

Benjamin Walker : Gil-galad

Daniel Weyman : L’Étranger

Ema Horvath : Eärien

Joseph Mawle : Adar

Tyroe Muhafidin : Theo

Dylan Smith : Largo Brandyfoot

Cynthia Addai-Robinson : Tar-Míriel

Will Fletcher : Finrod

Trystan Gravelle : Ar-Pharazôn

Geoff Morrell Peter Mullan : Durin III

Sophia Nomvete : Disa

Lloyd Owen : Elendil

Leon Wadham : Kemen

Sara Zwangobani : Marigold Brandyfoot

Concernant de nouveaux arrivants, nous savons déjà que Prime Video a prévu d'intégrer au casting le personnage de Círdan. Cependant, le casting n'a pas encore été fait.

Quelle sera l'histoire dans la saison 2 ?

Círdan, justement, parlons-en. Il s'agit de l'un des plus vieux et des plus sages elfes, qui est connu pour être le fondateur des Havres Gris d'où les bateaux partent pour les terres éternelles des elfes. Il s'agit également de l'un des elfes porteurs des anneaux de sa race, et plus précisément Narya.

Círdan est important puisqu'il est également l'un des elfes les plus remarquables de la grande bataille de la fin du Second Âge, que vous avez pu voir en introduction des films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Evidemment donc, il devrait avoir un rôle très important dans la série, bien qu'il est difficile d'imaginer où il se situera.

Nous n'avons fort heureusement pas besoin d'imaginer les plans des showrunners, puisque ces derniers les ont déjà teasés dans une interview pour Esquire. Nous n'allons par exemple pas encore avoir le droit à une Galadriel souriante et joviale, puisque cette dernière devrait sombrer dans les ténèbres après avoir été dupée par Sauron/Halbrand.

Elle pourrait cependant être rejoint par un personnage dont on a simplement entendu parler dans un court dialogue : Celeborn. Il n'est pas dit que celui-ci apparaîtra dès la saison 2, mais les scénaristes ont bien l'intention de l'utiliser afin de redonner à Galadriel l'amour de sa vie.

Le plus intéressant reste de savoir quel sera désormais le plan de Sauron. Nous l'avons vu en fin de saison revenir au tout nouveau Mordor, où Adar a préparé pour lui un ciel optimisé pour les orcs. Les showrunners promettent ici que si la saison 1 a mis en place toutes les pièces de Galadriel, cette saison 2 sera dédiée aux machinations du seigneur sombre. Il faut dire que pour le moment, nous n'avons que les trois anneaux des Elfes. Il reste encore les sept anneaux des Nains, les neufs anneaux des Hommes et bien sûr… l'Anneau Unique.

Y a-t-il une bande annonce pour Les Anneaux de Pouvoir S2 ?

Si chaque épisode de la saison 1 avait le droit à un petit teaser pour l'épisode suivant, le dernier épisode n'a donné aucune bande annonce pour la saison 2. Celle-ci est après tout toujours en tournage.

Nous pouvons cependant nous attendre à ce qu'un premier teaser apparaisse assez vite après la fin de tournage de la saison 2. Le milieu ou la fin de l'année 2023 sera très certainement le moment où nous découvrirons les premières images de la suite des Anneaux de Pouvoir.