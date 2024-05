Ce service de streaming fait son grand retour en France après un an d’absence

Après avoir suspendu ses activités en France en mars 2023, le service de streaming Lionsgate+ vient de faire un retour surprise. L'offre est de nouveau disponible sur les chaînes Prime Video, au prix de 3,99 € par mois.

Si Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+ représentent le gros du marché du streaming, de nombreux studios de cinéma américain ont essayé de lancer à leur tour leur propre service de SVOD. En France, nous avons ainsi vu débarquer Universal+, Paramount+ ou encore Lionsgate+, précédemment connu sous le nom de Starzplay.

Concernant ce dernier, rappelons qu'il a connu un destin plutôt funeste en France. Pour cause, en mars 2023, le service de streaming a subitement fermé ses portes à la surprise générale. Le studio américain avait d'ailleurs officialisé la chose à l'époque sur son site officiel : “Le service de streaming Lionsgate+ fermera ses portes en France le 30 mars 2023. Après le 30 mars 2023, tous les abonnements actifs seront automatiquement résiliés et feront l'objet d'un remboursement au prorata”.

Résultat, Lionsgate+ avait disparu des offres de Canal+, mais aussi des Amazon Channels sur Prime Video sans oublier Molotov. On pensait donc ne plus jamais revoir la plateforme dans l'Hexagone. Finalement, ce ne sera pas le cas. Dans une discrétion étonnante, le service de SVOD du studio américain à l'origine d'excellentes séries comme MadMen, The Rookie ou encore The Serpent Queen vient de faire son retour en France.

Lionsgate+ fait un retour surprise en France

Pourquoi parler d'une discrétion étonnante ? Car le géant américain n'a fait aucune déclaration pour annoncer son come-back. Non, il a fallu en réalité se rendre sur les Amazon Channels pour constater la réapparition du service. En effet, Lionsgate+ est disponible à nouveau dans les abonnements supplémentaires sur Prime Video aux côtés de Paramount+, de MGM, de Filmo, d'OCS ou encore de Max, la nouvelle plateforme de la Warner Bros. Discovery à venir ce 11 juin 2024.

Pour les éventuels intéressés, la politique tarifaire reste inchangée. Il faudra mettre sur la table 3,99 € par mois pour profiter du catalogue de Lionsgate+. Ajoutons qu'une période d'essai gratuit de 7 jours est possible. Pour rappel, le vice-président de Lionsgate Michael Burns a confirmé en mars 2024 l'adaptation en séries TV de deux licences cultes de son catalogue : Twilight et John Wick. Concernant John Wick, ce nouveau show devrait faire suite au spin-off The Continental, sorti justement sur Prime Video il y a quelques mois.