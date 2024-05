The Boys : la saison 4 n’est pas encore diffusée qu’Amazon annonce une bonne nouvelle

À quelques semaines de la sortie de la saison 4, Amazon vient déjà d'officialiser une saison 5 pour sa série originale The Boys. Une saison 2 de Mr. & Mrs. Smith a également été commandée.

Il y a quelques jours, Amazon Prime Video dévoilait la date de sortie pour la saison 4 de The Boys. La production originale de la plateforme de streaming vidéo reviendra le 13 juin prochain, dans un peu moins d'un mois donc. Trois épisodes sortiront à cette date, puis nous aurons un épisode par semaine jusqu'au 18 juillet 2024, pour un total de huit épisodes.

Confiant quant au succès de l'une de ses séries les plus appréciées, Amazon confirme déjà le renouvellement de The Boys pour une saison 5. Dans un communiqué, Amazon MGM Studios se réjouit de l'audience de la série, “sans vergogne et audacieuse, qui continue de captiver nos clients du monde entier […] saison après saison”.

Eric Kripke témoigne quant à lui de son enthousiasme à poursuivre l'aventure. “Quelle autre série me permet d'écrire sur la politique, le capitalisme, la famille tout en faisant exploser des organes génitaux”, plaisante le showrunner de The Boys. “Mon seul problème est que puisque cette année s'annonce sans conflit ni désinformation, nous ne savons pas trop quoi écrire”, ironise-t-il, alors que s'approche la prochaine élection présidentielle américaine et sous fond de conflit en Ukraine et à Gaza.

En attendant la saison 5, attention, spoiler, voici ci-dessous le synopsis de la saison 4 de The Boys :

Dans la saison quatre, le monde est au bord du gouffre. Victoria Neuman est plus proche que jamais du Bureau Ovale et sous la coupe musclée d'Homelander, qui consolide son pouvoir. Butcher, qui n'a plus que quelques mois à vivre, a perdu le fils de Becca et son poste de leader des Boys. Le reste de l'équipe en a marre de ses mensonges. Les enjeux étant plus élevés que jamais, ils doivent trouver un moyen de travailler ensemble et de sauver le monde avant qu’il ne soit trop tard.

Aujourd'hui, nous avons aussi appris que la saison 2 des Anneaux de Pouvoir arrivera sur Prime Video le 29 août 2024. Surprise, l'excellente série Mr. & Mrs. Smith a été renouvelée pour une saison 2 suite au succès des premiers épisodes.

