Max : la plateforme de streaming va empêcher le partage de compte dès sa sortie

Max, la plateforme de streaming de la Warner Bros. Discovery, doit débarquer en France durant l'été 2024. D'après des informations partagées par Bloomberg, le service va s'inspirer de Netflix et Disney+ sur un point précis : l'interdiction du partage de compte. La mesure serait effective dès le lancement.

Comme vous le savez peut-être, une nouvelle plateforme de streaming doit débarquer en France durant l'été 2024. En effet, en plus de Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video ou encore Paramount+, il faudra également composer avec l'arrivée de Max.

Anciennement appelée HBO Max, la plateforme est née de la fusion entre la Warner et Discovery, deux géants du divertissement et du 7e art. Avec cette nouvelle entité, les deux studios veulent frapper fort en proposant à la fois un service à même de séduire les cinéphiles (notamment avec les séries HBO) et le grand public avec des contenus populaires issus du catalogue de la Warner comme la trilogie Matrix ou encore l'intégralité de la saga Harry Potter par exemple.

Pour l'heure, Max est disponible uniquement aux Etats-Unis et dans certains pays d'Amérique latine et dans les Caraïbes. Néanmoins, on sait déjà que son arrivée en France est prévue d'ici l'été 2024. Pour cause, Max diffusera certaines épreuves des JO de Paris via la chaîne Eurosport (Warner Bros. Discovery en est le propriétaire), on peut donc tabler sur un lancement avant le 26 juillet 2024, date de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

Pas de partage de compte sur Max, c'est officiel

Or, dans un article publié la semaine dernière, nos confrères de Bloomberg ont partagé quelques détails sur les plans de la Warner concernant Max en France. On apprend ainsi que les dirigeants souhaitent s'inspirer de Netflix et Disney+ sur un point précis : l'interdiction du partage de compte.

“Max s'étendra à de nouveaux marchés, dont la France, l'Amérique latine et l'Australie, au cours des 18 prochains mois. Il s'inspirera également de Netflix en luttant contre le partage des mots de passe. Cette initiative débutera dans le courant de l'année et s'étendra à l'ensemble de l'année 2025″, a déclaré David Zaslav, le PDG de la Warner Bros. Discovery.

Voilà qui le mérite d'être clair. Ne vous attendez donc pas à partager votre compte Max avec des amis ou de la famille, la chose sera impossible. Reste maintenant à savoir si Max inclura à l'image de Netflix une option pour ajouter des utilisateurs à son compte, en échange d'un supplément sur sa facture mensuelle.

Source : Bloomberg