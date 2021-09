HBO Max débarque en Europe le 26 octobre 2021… mais pas de date pour la France

Warner vient de confirmer le lancement d'HBO Max en Europe dès le 26 octobre 2021. Pour l'instant, seulement six pays sont concernés, à savoir le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Espagne et la principauté d'Andorre. La plateforme sera ensuite déployée progressivement dans d'autres territoires en 2022. Toujours pas de date concernant la France.

La Warner avait d'ores et déjà confirmé le lancement d'HBO Max en Europe avant la fin d'année 2021. Restait donc à savoir quand précisément, et surtout dans quels pays. Et justement, la compagnie américaine vient tout juste de dévoiler ses deux informations. HBO Max fera donc ses débuts sur le Vieux Continent dès le 26 octobre 2021. Pour l'instant, ce déploiement concernera seulement six pays européens, à savoir le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Espagne et la principauté d'Andorre.

Dès 2022, Warner Media poursuivra le déploiement de la plateforme dans quatorze autres pays parmi la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, la Hongrie, la Moldavie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie. Par ailleurs, HBO annonce que le lancement européen sera célébré lors d'un évènement en ligne en octobre durant lequel seront présentés le catalogue, les offres ou encore les prix.

“HBO Max offrira un monde de divertissement de haute qualité à partir des marques de contenu bien-aimées de WarnerMedia, y compris Warner Bros, HBO, DC et Cartoon Network, ainsi que des programmes primés américains et internationaux Max Originals, le tout en un seul endroit pour la première fois en Europe”, annonce HBO dans son communiqué officiel.

Lancement de HBO Max : et la France dans tout ça ?

Au regard de la liste des pays concernés par ce lancement, vous vous demandez peut-être pourquoi des États européens majeurs comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni ne sont pas mentionnés. Rassurez-vous, Warner ne compte pas se passer d'un aussi grand nombre d'utilisateurs potentiels. En vérité, la chaîne américaine doit respecter des partenariats signés dans les pays précédemment cités.

C'est le cas en France, où Orange et HBO entretiennent des relations lucratives depuis plusieurs années maintenant. En effet, OCS est le diffuseur exclusif des programmes HBO dans l'Hexagone. Et HBO Max n'échappera pas à la règle. Pour profiter de la plateforme de streaming, il faudra vraisemblablement passer par les formules d'OCS ou de Canal+ (qui propose aussi des abonnements avec OCS). Reste donc à savoir quand HBO Max fera son entrée en France, à quel prix et sous quelles conditions.

Source : Warner Media