Crunchyroll : le plus gros service de streaming dédié aux anime fait grimper ses prix, ça pique

Mauvaise nouvelle pour les fans d’animation japonaise. Crunchyroll, la plateforme de streaming de référence en matière d’anime, vient d’augmenter ses prix. L’occasion de refaire le point sur les offres disponibles.

C’est un fait, le streaming légal ne cesse de devenir plus cher. Netflix en a désormais fait une habitude d’augmenter ses prix et ses comparses, qu’il s’agisse de Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV, ne se privent pas pour l’imiter. Si bien que pour beaucoup de spectateurs, il faut désormais d’un seul service, et de faire prendre le temps de choisir le bon. Sauf, peut-être, les fans d’anime.

En effet, ces derniers se tournent généralement vers Crunchyroll, la plateforme de référence en la matière, pour visionner tous leurs anime préférés légalement. Or, cette dernière pouvait se targuer d’avoir maintenu ses prix depuis 2019 ce qui, dans le paysage du streaming, est tout bonnement un miracle. Mais un miracle qui n’aura pas fait long feu. Dans un récent communiqué, le service annonce lui aussi une augmentation de ses tarifs.

Crunchyroll cède à la tentation et augmente ses prix

Les deux formules proposées par Crunchyroll ont droit à une augmentation de prix. Voici donc combien il vous coûtera désormais d’être abonné au service :

Abonnement Fan : 5,99 €/mois

5,99 €/mois Abonnement Mega Fan : 7,99 €/mois (ou 79,99 €/an, soit 16 % de réduction)

Cette seconde formule offre des avantages très intéressants, surtout si vous le partagez avec des proches. En effet, l’offre Mega Fan permet de visionner du contenu sur jusqu’à 4 écrans différents, en plus de bénéficier d’un mode hors-ligne qui permet de télécharger les épisodes de son choix. De plus, l’offre donne accès à Crunchy Vault, un catalogue de jeux gratuits.

« L’augmentation de prix reflète l’augmentation des contenus sur la plateforme ces dernières années, agrandissant son catalogue avec plus de 45 000 épisodes à travers 1 400 séries et films. Cela signifie qu’il faudrait presque deux ans pour tout regarder sur Crunchyroll. », écrit la plateforme. À noter que si vous êtes abonnés à Prime Video, vous disposez d’ores et déjà d’un accès à Crunchyroll sans surcoût.