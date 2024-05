Spotify devient de moins en moins utilisable pour les utilisateurs gratuits, dites adieu à cette fonctionnalité sans abonnement

Spotify semble déterminé à rendre l’expérience de ses utilisateurs gratuits de plus en plus désagréable afin de les inciter à souscrire à un abonnement. Après des mois de test, une autre fonctionnalité autrefois gratuite est désormais réservée aux utilisateurs payants de manière globale. La colère gronde sur les réseaux.

Auparavant, il était relativement agaçant, mais parfaitement gérable d’utiliser Spotify sans abonnement. Si l’on supportait quelques coupures pub çà et là, il était possible d’écouter un album en entier, avec les morceaux dans l’ordre et une multitude d’autres fonctionnalités. Malheureusement, Spotify n’est aujourd’hui plus aussi généreux, et utiliser sa plateforme gratuitement est devenu un véritable parcours du combattant.

Malheureusement, les choses ne vont pas en s’améliorant. Petit à petit, Spotify retire certaines fonctionnalités autrefois gratuites en appelant les utilisateurs à souscrire à un abonnement pour les retrouver. En septembre dernier, la plateforme a réservé ce traitement à la fonction des paroles de morceaux. Mais alors, seuls quelques utilisateurs étaient concernés, indiquant que l’opération était encore en phase de test.

Sur le même sujet — Spotify ne peut toujours pas mettre à jour son appli sur iPhone, Apple boude encore

Spotify veut désormais que vous payiez pour voir les paroles d’un morceau

On pouvait donc espérer que les choses en reste là. Mais c’est mal connaître le service de streaming. Depuis quelques jours, quelques utilisateurs mécontents sont allés se plaindre sur Reddit que l’accès aux paroles des morceaux leur a été coupé. Inutile de préciser qu’ils ne disposent pas d’un abonnement à la plateforme. Autrement dit, tout laisse à penser que ce retrait de la fonctionnalité est en train de devenir global.

Si vous n’êtes pas (encore ?) abonné à Spotify, il y a donc fort à parier qu’il ne vous reste plus que quelques jours, tout au plus, avant d’être privés vous aussi des paroles. Des années après l’avoir laissé à disposition gratuitement, Spotify est en train de couper les vivres. Ajoutez à cela la limitation à 6 sauts de chansons par heure et la lecture aléatoire forcée, cela commence à faire beaucoup. Surtout quand la concurrence propose les mêmes fonctionnalités gratuitement…

Source : Reddit