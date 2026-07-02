Honor lance le Magic V6 en France, un smartphone pliable sans compromis

Le Honor Magic V6 est enfin disponible chez nous. Entre son design premium et sa fiche technique alléchante, ce nouveau smartphone pliable frappe très fort, mais à un prix forcément dispendieux.

honor magic v6 officiel
Crédit : Honor

Nous en avions eu un bel aperçu lors du MWC de Barcelone il y a quelques mois, ça y est, le Honor Magic V6 est enfin officiellement lancé en France. Ce smartphone à écran pliable au format livre, concurrent notamment des Galaxy Z Fold de Samsung, se distingue par un design tout en finesse : 8,75 mm d’épaisseur une fois plié et 4,0 mm quand déplié. L'appareil est aussi plutôt léger pour ce type de dispositif imposant, puisqu'il ne pèse que 219 g sur la balance.

La charnière Super Steel est dotée d'une résistance à la traction de 2800 MPa. “Grâce à un système d’amortissement optimisé par l’IA, conçu à partir de milliers de simulations, la charnière absorbe mieux les chocs et répartit les forces plus efficacement en cas de chute ou d’utilisation quotidienne”, promet la marque. On ne devrait donc pas avoir besoin de passer par la case réparation pour ce composant.

Le Honor Magic V6 met le paquet sur le design et l'écran

Honor utilise un verre de protection flexible Anti-scratch NanoCrystal Shield. Ce revêtement ultra-précis en nitrure de silicium est composé de jusqu’à 5 600 couches et “améliore fortement la résistance à l’usure et aux rayures tout en limitant les reflets”, si l'on en croit les propos du constructeur. Les certifications IP68 et IP69 témoignent quant à elles d'une résistance à l’eau, à la poussière et aux jets haute pression. On sent que le constructeur veut rassurer sa clientèle en proposant un produit à l'épreuve du temps et des dangers de tous les jours.

honor magic v6 mwc
Crédit : Honor

Pour l'affichage, nous avons un écran extérieur de 6,52 pouces et un grand écran pliable intérieur de 7,95 pouces, qui offrent tous deux une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. Honor annonce un pic de luminosité atteignant 6 000 nits pour l'écran externe et 5 000 nits pour l'écran interne. La réflectivité ultra-faible de 1,5 % garantit en outre une excellente lisibilité en toutes circonstances, même en plein soleil. La gradation PWM de 4 320 Hz permet d'éviter les effets de scintillement pour une utilisation prolongée plus confortable.

Avec Fast Flex, l'utilisateur bénéficie d'un mode double écran partagé affiché immédiatement grâce à un simple mouvement de pliage. Le mode Multi-Flex est quant à lui conçu pour le multitâche.

Une grande capacité de batterie et une recharge très rapide

Le Honor Magic V6 est propulsé par une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravée en 3 nm, soit la meilleure option du marché Android actuellement. La RAM LPDDR5X et le stockage UFS 4.1 participent aussi à rendre le système fluide, même lorsqu'il est fortement sollicité.

honor magic v6 mwc
Crédit : Honor

L'autonomie est confiée à une batterie d'une capacité de 6 660 mAh, du jamais vu pour un smartphone pliable. Celle-ci peut être rechargée avec un câble et un chargeur propriétaire jusqu'à 80 W, et sans fil jusqu'à 66 W, là encore avec un chargeur adapté.

En ce qui concerne la photo, nous avons trois modules à l'arrière :

  • Capteur principal 50 MP (f/1.6, OIS)
  • Capteur téléphoto 64 MP (f/2.5, OIS)
  • Capteur ultra grand-angle 50 MP (f/2.2)

Le smartphone intègre aussi un capteur frontal grand-angle 20 MP (f/2.2) au niveau de l'écran externe, et une autre optique similaire à l'intérieur, quand le Magic V6 est déplié. De nombreuses fonctions IA viennent aider l'utilisateur à créer la photo parfaite, entre optimisation en temps réel, étalonnage cinématographique des couleurs et suggestions intelligentes de pose.

honor magic v6 mwc
Crédit : Honor

Prix et disponibilité

Le Honor Magic V6 est disponible dans une seule configuration de mémoire : 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les coloris Red, Gold, White et Black sont proposés. Il est livré sous Android 16, avec la surcouche logicielle maison MagicOS 10.0. L'assistant IA Gemini de Google est intégré, et trois mois d’essai gratuit à Google AI Pro sont offerts.

Le prix du smartphone est élevé : 2 299 euros. C'est le tarif à payer pour ces prestations sur un appareil pliable. Une offre de lancement permet toutefois d'obtenir un coupon de réduction immédiate de 600 euros, faisant baisser le prix à 1 699 euros. Honor inclut aussi 24 mois de protection écran et deux produits d'une valeur de 448 euros : un vidéoprojecteur (parce que pourquoi pas) Choice Projector Air Pro et un casque sans fil Choice VZ Sport Mate Headphones Pro.


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