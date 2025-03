Huawei dévoile smartphone pliable au format vraiment étonnant

Huawei vient de lancer un nouveau smartphone pliable qui se distingue par un format unique. Contrairement aux modèles classiques, le Pura X s’ouvre sur le côté. Il offre ainsi un écran plus large. Ce téléphone marque aussi la fin d’Android chez Huawei et inaugure un tout nouvel assistant IA.

Les smartphones pliables gagnent en popularité, avec des modèles comme le Galaxy Z Flip 6 de Samsung ou le Razr 50 de Motorola qui adoptent un design vertical classique. Ce format permet de réduire la taille du téléphone une fois fermé, tout en offrant un grand écran une fois déplié. Mais Huawei a décidé d’innover avec un concept totalement différent.

Le Huawei Pura X introduit un mécanisme d’ouverture latéral au lieu du pliage vertical habituel. Lorsqu’il est fermé, il ressemble à un flip phone classique avec un petit écran externe carré et un module photo triple. Mais au lieu de s’ouvrir vers le haut, il s’ouvre sur le côté, révélant un écran principal de 6,3 pouces au format 16:10, plus large que les autres modèles pliables. Ce choix rapproche le ce dernier des smartphones pliants au format “livre”, tout en conservant la compacité des modèles à clapet.

Le Pura X tourne la page d’Android et inaugure l’assistant IA Harmony Intelligence

Avec ce modèle, Huawei abandonne définitivement Android. Le Pura X fonctionne sous HarmonyOS Next, une version de son système d’exploitation maison qui ne repose plus sur le code open source d’Android. Contrairement aux Mate 70, qui laissaient le choix entre l’OS maison et une version compatible avec celui de Google, ce nouveau smartphone ne prend aucune application de cette société en charge. La marque poursuit ainsi sa transition vers un écosystème 100 % indépendant, en réponse aux restrictions américaines qui lui interdisent d’utiliser ses services.

Autre nouveauté majeure, le Pura X est le premier smartphone à intégrer Harmony Intelligence, un assistant IA basé sur le modèle Pangu et optimisé par DeepSeek. Ce système marque une avancée stratégique pour Huawei, qui investit massivement dans l’intelligence artificielle avec ses propres puces Ascend AI.

Selon Jensen Huang, PDG de Nvidia, Huawei est devenue un acteur clé de l’IA en Chine et sa montée en puissance ne peut être ignorée. Pour l’instant, le Pura X est uniquement disponible en Chine au prix de 7 499 yuans (environ 1 000 euros). Aucune information n’a été communiquée sur une sortie internationale.