Voici les prix des Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max en France, c’est encore plus cher qu’on le pensait

On connaît enfin les tarifs pratiqués pour les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max en France. Les deux smartphones sont vendus très cher, parfois plus que le Xiaomi 17 Ultra.

L’annonce des Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max il y a quelques semaines avait suscité un certain engouement car c’est la première fois que ces modèles, visant le haut de gamme et munis d’un écran secondaire au dos, seront commercialisés en France. Nous avions été refroidi par une première fuite concernant les prix de ses appareils en Europe. La tarification devrait finalement être encore plus salée qu’on ne le prévoyait.

Dealabs Magazine a publié les prix des deux smartphones dans leurs différentes configurations en France. Voici à quoi il faut s’attendre :

Xiaomi 18 Pro 12/256 Go : 1 399 €

1 399 € Xiaomi 18 Pro 12/512 Go : 1 599 €

1 599 € Xiaomi 18 Pro Max 12/256 Go : 1 599 €

1 599 € Xiaomi 18 Pro Max 12/512 Go : 1 799 €

On ne peut pas comparer directement avec leurs prédécesseurs car ceux-ci n’étaient pas disponible en Europe. Mais on remarque par exemple que trois de ces versions sont plus chères que le Xiaomi 17 Ultra 16/512 Go sorti à 1 500 €, qui embarque pourtant plus de RAM et de meilleurs capteurs photo. La pénurie de mémoire est passée par là.

Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max : des changements concernant la capacité des batteries et la puissance de charge

La même source révèle les capacité des batteries. Comme prévu, elles seront inférieures à celles constatées sur les versions chinoises. On aurait une batterie d’une capacité nominale de 5 880 mAh (6 000 mAh typique, nombre qui sera communiqué par la marque) pour le Xiaomi 18 Pro et de 6 915 mAh (7 050 mAh typique) pour le Xiaomi 18 Pro Max. Il y a aussi une légère différence au niveau de la charge par rapport à la Chine. Le Xiaomi 18 Pro est limité à une puissance de 90 W en filaire chez nous, contre 100 W dans son pays d’origine. Le Xiaomi 18 Pro max conserve quant à lui les 100 W. Les 50 W de la recharge sans fil ne bougent pas sur les deux modèles.

En France, les smartphones seraient disponibles dans les coloris noir, blanc et bordeaux. Un coloris bleu cosmique serait aussi proposé, mais seulement dans la boutique officielle. La date de sortie n’est pas connue, mais les précommandes pourraient ouvrir dès le mois de novembre.