GTA 6 : les versions physiques ne seraient finalement pas vides, mais ce n’est pas ce que vous croyez

De nombreux joueurs ont été déçus d’apprendre que la version physique de GTA 6 ne comporterait pas de CD. Mais cela ne veut pas dire que la boîte sera totalement vide. C’est en tout cas ce que prétend une récente rumeur.

GTA 6 personnages
Crédits : Rockstar Games

GTA 6 a beau être le jeu vidéo le plus attendu de tous les temps, il a déjà amené son lot de déception pour les joueurs. Le plus notable est sans aucun doute l’absence de CD de la version physique du titre, une première dans l’histoire de la licence — et qui a eu le très mauvais goût d’inspirer Sony à en faire de même pour les jeux PlayStation. Aux dernières nouvelles, la boîte ne contiendra donc qu’un code de téléchargement — du moins, dans un premier temps.

Une nouvelle rumeur a remis le sujet sur la table. Pour le CD, c’est certain, il faut tirer un trait dessus. Mais la boîte sera-t-elle entièrement pour autant ? Peut-être pas. Si l’on en croit la publication d’un internaute sur le subreddit dédié à GTA 6, on trouverait bien un petit goodie dans la version physique de GTA 6, qui s’inscrirait dans la continuité de la tradition des jeux Rockstar.

Sur le même sujet — Sony refuse les jeux physiques ? Ce leaker menace de lâcher GTA 6 sur Internet

Rockstar aurait bien inséré un petit bonus dans la boîte de GTA 6

u/Small_Masterpiece892 a ainsi partagé une photo de son GameStop (équivalent américain de Micromania) local faisant la promotion de son système de précommande de GTA 6. Écrit à la va-vite sur une feuille de papier, on peut lire que toute personne achetant dès maintenant le jeu sera donc propriétaire d’une “carte collector” exclusive à la version physique du titre. De là à dire s’il s’agit d’un flyer ou d’une map, impossible de savoir pour le moment.

Toujours est-il que cela n’a rien d’anormal pour Rockstar. Depuis le tout premier opus de la licence, le studio inclut une map imprimée dans la boîte de ses jeux. Même Red Dead Redemption 2 a eu droit à la sienne. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas s’attendre à ce que GTA 6 brise la tradition, mais il y a de quoi se montrer quelque peu optimiste. Réponse le 19 novembre prochain, date de sortie du jeu le plus attendu de l’histoire.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Huawei lance les FreeBuds Neo, des écouteurs de 4,8 g qui misent sur le son haute résolution à moins de 100 € pour le lancement

Réduction de bruit qui s’ajuste toute seule, audio sans perte jusqu’à 2,3 Mbit/s, boîtier en forme de galet décliné en 4 coloris : les nouveaux écouteurs de Huawei veulent prouver…

Samsung Galaxy S27 : la hausse de prix se confirme

Les différents modèles de la série Galaxy S27 coûteront plus chers que leurs prédécesseurs de la famille des S26. La crise de la mémoire est encore passée par là. Les…

WhatsApp est enfin compatible avec la programmation de messages sur Android

L’application WhatsApp pour Android se dote d’une fonction permettant de programmer l’envoi de messages, attendue depuis longtemps. En février dernier, nous apprenions que WhatsApp testait en interne une fonction de…

Piratage d’ASOS : quelles données personnelles ont été volées après l’envoi d’une notification non autorisée ?

Après la “notification client non autorisée” de la semaine dernière, consécutive à un piratage, ASOS prend la parole et explique quelles données personnelles ont fuité. La semaine dernière, les utilisateurs…

UGREEN Zapix 100W à prix sacrifié : branchez 6 appareils avec un seul chargeur

Est-ce que vous en avez marre de chercher à chaque fois vos différents chargeurs pour pouvoir brancher votre ordinateur, votre smartphone et plus globalement tous vos appareils électroniques ? UGREEN…

Qu’est-ce que la gradation DC, cette technologie d’écran attendue sur les Galaxy S27 Ultra et Pro ?

L’écran des Galaxy S27 Ultra et Pro pourrait troquer la traditionnelle gradation PWM pour la technologie de gradation DC. Mais quelles sont les différences entre les deux ? La plupart…

Test Loop Switch 2 : les bouchons d’oreilles se réinventent et c’est franchement une bonne nouvelle

Promettant de réunir trois paires de protections auditives en un seul modèle grâce à une molette mécanique, les Loop Switch 2 ont de quoi intriguer. Entre promesse de polyvalence et…

Fnac et Darty cassent le prix de ce PC portable gamer MSI avec RTX 5070 : 600 € de remise en ce moment

Le MSI Crosshair 16 HX AI bénéficie d’une réduction de 30 % chez Fnac et Darty. Ce PC portable gaming dispose d’une RTX 5070 et d’un processeur Intel Core Ultra…

Bon plan Logitech MX Keys S : le meilleur clavier sans fil bureautique passe à petit prix avec repose poignet inclus

Est-ce que vous êtes satisfait de votre clavier d’ordinateur ? confort de frappe, ergonomie, simplicité d’utilisation, bruit, polyvalence : il existe de nombreuses raisons de préférer un clavier à un…

Samsung Galaxy : arrêtez de photographier vos documents, cette fonction méconnue de One UI fait bien mieux

La numérisation des documents franchit un nouveau cap sur les smartphones Galaxy grâce à One UI 9. Plus besoin de jongler avec une imprimante-scanner ou une application tierce : la…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.