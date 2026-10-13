GTA 6 : les versions physiques ne seraient finalement pas vides, mais ce n’est pas ce que vous croyez

De nombreux joueurs ont été déçus d’apprendre que la version physique de GTA 6 ne comporterait pas de CD. Mais cela ne veut pas dire que la boîte sera totalement vide. C’est en tout cas ce que prétend une récente rumeur.

GTA 6 a beau être le jeu vidéo le plus attendu de tous les temps, il a déjà amené son lot de déception pour les joueurs. Le plus notable est sans aucun doute l’absence de CD de la version physique du titre, une première dans l’histoire de la licence — et qui a eu le très mauvais goût d’inspirer Sony à en faire de même pour les jeux PlayStation. Aux dernières nouvelles, la boîte ne contiendra donc qu’un code de téléchargement — du moins, dans un premier temps.

Une nouvelle rumeur a remis le sujet sur la table. Pour le CD, c’est certain, il faut tirer un trait dessus. Mais la boîte sera-t-elle entièrement pour autant ? Peut-être pas. Si l’on en croit la publication d’un internaute sur le subreddit dédié à GTA 6, on trouverait bien un petit goodie dans la version physique de GTA 6, qui s’inscrirait dans la continuité de la tradition des jeux Rockstar.

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Rockstar aurait bien inséré un petit bonus dans la boîte de GTA 6

u/Small_Masterpiece892 a ainsi partagé une photo de son GameStop (équivalent américain de Micromania) local faisant la promotion de son système de précommande de GTA 6. Écrit à la va-vite sur une feuille de papier, on peut lire que toute personne achetant dès maintenant le jeu sera donc propriétaire d’une “carte collector” exclusive à la version physique du titre. De là à dire s’il s’agit d’un flyer ou d’une map, impossible de savoir pour le moment.

Toujours est-il que cela n’a rien d’anormal pour Rockstar. Depuis le tout premier opus de la licence, le studio inclut une map imprimée dans la boîte de ses jeux. Même Red Dead Redemption 2 a eu droit à la sienne. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas s’attendre à ce que GTA 6 brise la tradition, mais il y a de quoi se montrer quelque peu optimiste. Réponse le 19 novembre prochain, date de sortie du jeu le plus attendu de l’histoire.