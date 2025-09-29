Electronic Arts racheté 55 milliards de dollars par l’Arabie saoudite, à quoi faut-il s’attendre pour nos jeux ?

L'éditeur et développeur Electronic Arts, un géant du jeu vidéo, est racheté à prix d'or par des sociétés d'investissement, dont le fonds public d'Arabie saoudite. Ce changement de propriétaire risque d'avoir de lourdes conséquences sur la production des jeux, ainsi que sur les joueurs.

Coup de tonnerre dans l'industrie du jeu vidéo. Electronic Arts vient d'officialiser son acquisition pour un montant d'environ 55 milliards de dollars US (47 milliards d'euros). Deux ans après le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, c'est un autre géant du marché qui change de propriétaire. Mais alors que les licences Warcraft, Diablo ou Call of Duty tombaient dans l'escarcelle d'un autre acteur majeur du jeu vidéo, Xbox, EA Sports FC (ex FIFA), Battlefield, Les Sims et les autres franchises du groupe vont désormais appartenir… à des fonds d'investissement.

EA est en effet vendu à un consortium d'investisseurs composé du PIF, de Silver Lake et d'Affinity Partners. Le PIF est le fonds public d'investissement d'Arabie saoudite. Silver Lake est une société de capital-investissement spécialisée dans les technologies. Affinity Partners est une entreprise d'investissement créée en 2021 par un certain, Jared Kushner, qui n'est autre que le gendre de Donald Trump.

EA Sports FC, une cible stratégique pour l'Arabie saoudite

Un rachat de cette envergure a toujours de lourdes conséquences sur l'organisation interne de l'éditeur. La conjoncture est déjà difficile pour le secteur du jeu vidéo, il ne serait pas surprenant que l'on assiste à des licenciements, à des fermetures de studio et à l'arrêt de la production de certains projets dans les mois qui viennent.

Si le PIF s'implique dans le jeu vidéo, ce n'est sans doute pas pour gagner de l'argent (en tout cas à court-terme), mais probablement pour accroître la notoriété et le soft-power de l'Arabie saoudite. Le pays multiplie ses investissements dans le monde occidental en ce sens, comme l'avait réalisé le Qatar avant lui.

On peut imaginer que le PIF a des ambitions concernant EA Sports FC, le jeu vidéo de foot (largement) numéro 1 au monde. L'Arabie saoudite s'intéresse de très près au football. Elle a racheté le club de Newcastle pour en (re)faire un cador du football anglais, accueille la Supercoupe du championnat espagnol et est favorite pour accueillir la Coupe du Monde de football 2034. Il ne serait pas étonnant que le PIF vienne mettre son grain de sel pour faire évoluer EA Sports FC, qui stagne depuis des années. Pour le meilleur ou pour le pire, seul l'avenir nous le dira. Les autres licences sportives d'EA, comme Madden pour la NFL, ou les jeux NHL et F1, ont aussi un grand intérêt pour l'Arabie saoudite pour toucher un public aux États-Unis.

Bioware en danger ?

On peut par contre craindre pour l'avenir d'autres licences et studios. On pense tout de suite à Bioware, créateur de Mass Effect et Dragon Age. Le studio est réputé pour sa position très ouverte sur des sujets liés à la sexualité. Aura-t-il les mains libres avec un conservateur comme Jared Kushner et l'Arabie saoudite à la tête du groupe ? Rien n'est moins sûr. On peut espérer que les dirigeants souhaitent soigner leur image et respectent la liberté d'expression, mais cette vision est sans doute optimiste. Surtout que Bioware est dans une position difficile depuis un certain temps maintenant : Dragon Age The Veilguard n'a pas atteint les objectifs fixés et le développement du nouveau Mass Effect est compliqué. Il serait facile de faire fermer le studio sous un prétexte économique.

EA traîne une mauvaise réputation auprès des joueurs depuis de longues années. L'éditeur est le symbole des dérives des microtransactions, des DLC payants et des jeux annualisés bâclés. La question est : quelle sera la politique menée par ce consortium d'investisseurs ? La stratégie globale d'Electronic Arts va-t-elle être conservée, ou les nouveaux propriétaires vont-ils essayer de montrer patte blanche pour racheter sa conduite à la marque EA ?

Il est possible que le nouvel EA se montre généreux envers les joueurs pour les séduire. On sait que pour le PIF, l'argent n'est pas un problème et que son but est de faire rayonner l'Arabie saoudite dans le monde. D'ailleurs, Ubisoft va sortir dans quelques semaines un DLC gratuit, entièrement financé par le PIF, pour Assassin's Creed Mirage. La campagne se déroulera dans une province saoudienne.