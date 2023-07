Spider-Man 2 : la prochaine bombe de la PS5 dévoile son histoire dans un nouveau trailer haletant

Aujourd’hui s’est tenue la Comic-con de San Diego, l’occasion pour Sony de dévoiler un nouveau trailer pour Marvel’s Spider-Man 2. La prochaine grosse exclusivité de la PS5 s’offre cette fois une bande-annonce qui s’intéresse à son histoire, et notamment à Venom, l’un des grands vilains que l’on retrouvera dans le jeu.

L’impatience monte auprès des joueurs et autres fans de Spider-Man. Alors que le très attendu deuxième opus sur PS5 pointera le bout de son nez le 20 octobre prochain, Sony a eu la bonne idée de dévoiler de nouvelles images de son exclusivité lors de la Comic-con de San Diego. Il était temps : la dernière fois que le jeu s’est montré, c’était lors du PlayStation Showcase, durant lequel il avait occupé 10 minutes avec une vidéo de gameplay.

Point de gameplay en vue pour cette fois en revanche : la nouvelle bande-annonce se concentre plutôt sur l’histoire du titre. Pour rappel, celle-ci suivra Peter Parker et Miles Morales dans leur rôle de superhéros en plein cœur de New York, qui s’ouvre d’ailleurs à Brooklyn et au Queens dans ce nouvel opus. Comme toujours, les deux jeunes hommes ont bien du mal à faire la part des choses dans leur double vie.

Sur le même sujet — Marvel’s Spider-Man 2 : Insomniac révèle comment le changement de personnage fonctionne

Découvrez le nouveau trailer officiel de Marvel’s Spider-Man 2

D’autant que leur quotidien va être bouleversé par l’arrivée des chasseurs de Kraven, mais surtout du symbiote dans la Big Apple. Ce dernier fait d’ailleurs une courte apparition dans le trailer, ce qui laisse suggérer qu’Insomniac Games cherche à garder ses cartouches en la matière. Une chose est sûre, celui-ci risque de durablement modifier la manière dont Peter Parker va se comporter — et donc, se jouer.

« Notre philosophie a toujours été de vouloir respecter l’histoire de la franchise et l’ADN de Spider-Man », assure Bryan Intihar, directeur créatif senior du jeu. « Il en va de même pour Venom. Alors que le look du personnage et plusieurs de ses pouvoirs/capacités devraient être familiers aux fans, ce sera une histoire unique. » Notons qu’une édition spéciale de la PS5 aux couleurs du jeu a également été annoncée.