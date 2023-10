Marvel’s Spider-Man 2 : pensez à installer le patch avant de lancer le jeu pour éviter les bugs

Dans une récente publication, Insomniac Games rappelle aux futurs joueurs de Marvel's Spider-Man 2 de télécharger la mise à jour avant de jouer. Désormais monnaie courante dans les blockbusters vidéoludiques, ce patch day one vous assurera d'avoir la meilleure expérience possible sur le jeu. On vous explique pourquoi.

Plus que deux jours à attendre pour le plus gros jeu de l'année côté PlayStation. Marvel's Spider-Man 2 débarque en effet sur PS5 ce vendredi 20 octobre et semble déjà avoir conquis les critiques – l'avis de Phonandroid, par ailleurs, a été légèrement plus mitigé. Il est donc très probable que vous soyez déjà dans les starting-block pour lancer le jeu dès la première heure. Pourtant, vous devriez songer à effectuer une petite opération au préalable.

Insomniac Games, studio développeur du titre, le rappelle d'ailleurs dans une récente publication sur X (Twitter). Avant toute chose, il est important de mettre à jour le jeu avant de le lancer. La chose peut paraître un peu pour un jeu qui vient de sortir. Comment peut-il déjà avoir une mise à jour alors qu'il sort tout juste de l'usine (faute d'une autre expression) ? En réalité, la chose est parfaitement logique.

Pourquoi vous devriez télécharger le patch day one de Marvel's Spider-Man 2 avant de jouer

Les joueurs aguerris connaissent certainement déjà la chanson. Le patch day one est en effet une pratique très commune dans l'industrie, notamment sur les jeux AAA. Avant leur lancement officiels, ces jeux atteignent le statut dit “gold”, qui signifie qu'ils peuvent être envoyés en l'état au fabricant des versions physiques pour que celles-ci soient disponibles en magasin le jour du lancement. Mais le travail ne s'arrête pas là pour les développeurs.

En effet, à ce stade, il reste encore de nombreux bugs à corriger et petits détails à améliorer, ce qui va constituer la majeure partie de leur travail dans la dernière ligne droite avant la sortie. Ce sont ces bugs qui sont traités dans le patch day one. Autrement dit, le jeu sera parfaitement jouable à sa sortie, mais votre expérience n'en sera que meilleure si vous prenez quelques minutes pour télécharger et installer ce patch au préalable.