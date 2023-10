PS5 : la prochaine manette de Sony pourrait bien stocker et recharger des écouteurs

Sony a déposé un brevet pour une nouvelle manette PS5 pas comme les autres, puisque celle-ci est tout simplement capable d’héberger et de charger une paire d’écouteurs. Voici ce que l’on sait à son sujet.

La manette DualSense de Sony pour la PlayStation 5 est déjà dotée d'un pavé tactile, de gâchettes adaptatives, d'un gyroscope, d'un haut-parleur et d'un microphone intégrés. Si l'on en croit une demande de brevet récemment déposée par Sony, une nouvelle fonctionnalité pourrait bientôt s'ajouter à cette liste : la possibilité de stocker et de recharger des écouteurs à l'intérieur même de la DualSense.

D'abord repérée par Gamerant, la demande de brevet de Sony est centrée sur la convergence de deux offres matérielles de premier plan : la manette DualSense, caractéristique de la PS5, et les très attendus écouteurs Pulse Explore, qui avaient été présentés en même temps que l’accessoire PlayStation Portal en août dernier. Pour rappel, ceux-ci arriveront en France à un tarif élevé de 219,99 euros.

La manette DualSense du futur sera équipée d’écouteurs intégrés

Déposé le 7 avril 2022 et publié le 12 octobre 2023, le document décrit une itération de la manette de jeu DualSense qui peut accueillir des écouteurs soit derrière le pavé tactile, soit sur chaque poignée de la manette. La paire de fentes permettrait alors de recharger les écouteurs. Toutefois, ces exemples ne sont pas exhaustifs et Sony précise que les fentes pourraient, en théorie, être placées ailleurs sur la manette, à l'avant ou à l'arrière par exemple.

Le document indique qu'à mesure que « la portabilité et le jeu en tout lieu deviennent de plus en plus courants et importants, l'expérience audio devient tout aussi importante ». L'objectif de ce nouveau contrôleur, selon le document, est donc de simplifier le processus de couplage d'un appareil audio séparé tout en permettant une gestion plus efficace de la durée de vie de la batterie de plusieurs appareils, et de créer un espace pratique où les écouteurs peuvent être facilement rangés sans crainte d'être perdus.

Cependant, comme toujours avec les demandes de brevet, cette découverte ne signifie pas nécessairement que l'entreprise travaille activement sur ce projet. Il se pourrait bien que cette manette ne voit jamais le jour, et que Sony ait simplement voulu déposer un brevet qui empêcherait la concurrence d’utiliser la même idée.