Spider-Man 2 : les développeurs ont tout fait pour que vous vous sentiez comme un véritable super-héros

Selon ses concepteurs, le jeu Marvel’s Spider-Man 2 sera un jeu qui laissera libre cours à votre imagination et à votre créativité.

Avec Assassin’s Creed Mirage et Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2 est sans doute la sortie automnale la plus attendue par les joueurs du monde entier. Si Insomniac n’a pas présenté son jeu lors du Gamescom 2023 au mois d’août, les développeurs ont bien avancé sur le projet et reviennent dans les colonnes d’Inverse sur la philosophie qui les a guidés dans la conception du jeu.

Bryan Intihar, le directeur artistique d’Insomnia, commence l’entretien par préciser que Spider-Man 2 sera avant tout un jeu très grand public. À ce titre, il se doit d’être le plus accessible possible en proposant un gameplay facile à apprivoiser. Selon lui, incarner l’homme-araignée, « c’est le fantasme ultime […] nous voulons honorer le fait qu’être Spider-Man est un fantasme pour tant de gens. On dit que tout le monde peut porter le masque, mais nous voulons que tout le monde puisse porter le masque et être bon à porter le masque en même temps. La barrière d’entrée devrait être assez basse ».

La prise en main de Marvel’s Spider-Man 2 s’annonce très accessible

Les gamers purs et durs devraient tout de même trouver leur compte dans Marvel’s Spider-Man 2. Les concepteurs envisagent le titre comme un grand terrain de jeu dans lequel les joueurs pourront laisser libre cours à leur imagination, que ce soit en utilisant de nouveaux gadgets, ou en combinant les pouvoirs des deux héros, Spider-Man et Venom, dans des scènes d’actions qui se veulent toujours plus cinématiques.

Marvel’s Spider-Man 2 épousera donc la tendance actuelle des jeux qui intègrent une dimension de construction et de personnalisation comme dans Minecraft, Starfield ou encore Tears of the Kingdom. Cela dit, Marvel oblige, c’est la partie scénaristique du jeu qui occupera une place prépondérante, un aspect important pour ne pas se perdre dans ce jeu en open world. M. Intihar ajoute : « l’une des idées-forces [de la conception] de Spider-Man 2 était de s’assurer que tout ce que nous faisions était bien narratif et constructif […] Plus nous incluons un récit auquel les gens peuvent s’identifier, moins le jeu aura l’air d’une liste de missions à compléter ». La sortie du jeu est attendue pour le mois de septembre en exclusivité sur la PS5, dans un premier temps.