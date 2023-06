Spider-Man 2 : sortie le 20 octobre sur PS5, c’est officiel

Après une série de teasing, de présentations et de bandes-annonces de gameplay, nous savons désormais quand nous pourrons jouer à Marvel's Spider-Man 2. Il faudra malheureusement attendre le mois d’octobre.

Le développeur Insomniac a révélé la date de lancement de Spider-Man 2 lors du Summer Game Fest 2023. Insomnaic Games a annoncé que Spider-Man 2 arriverait le 20 octobre, et a révélé de nouvelles illustrations et des indices sur l'origine de Venom dans la chronologie du jeu vidéo, qui sera différente de ce que nous connaissons dans les bandes dessinées.

Venom a été dévoilé dans la bande-annonce originale de Spider-Man 2, mais nous n'avons rien vu d'autre que son visage à la toute fin. Interrogé sur son identité, Intihar s'est contenté de dire qu'il ne s'agissait pas d'Eddie Brock, laissant planer le mystère sur l'homme à l'intérieur du symbiote.

Spider-Man 2 arrive en octobre sur PlayStation

La suite de l'original de 2018 voit Peter Parker et Miles Morales faire équipe avec un changement de personnage à la manière de GTA V. « Dans le monde ouvert, vous pourrez passer presque instantanément de [Peter et Miles] à l'exploration de Manhattan, du Queens et de Brooklyn », a écrit James Stevenson d'Insomniac dans un billet de blog. « Les deux Spider-Men ont des histoires et des missions dans le monde qui leur sont propres ».

Spider-Man 2 sera l'un des premiers grands blockbusters de Sony de la nouvelle génération de consoles qui ne sera pas rétrocompatible sur la PS4. Heureusement, la pénurie de PS5 est enfin terminée, ce qui signifie que le jeu a le potentiel de pousser de nombreux joueurs à passer à la nouvelle génération.

Si vous savez déjà que vous voulez rejoindre Peter Parker et Miles Morales dans leur dernière aventure, sachez que les précommandes débuteront dès le 16 juin prochain. En précommandant n'importe quelle version, vous aurez accès à deux costumes dans le jeu, un pour Peter et un pour Miles, ainsi qu'à trois variantes de couleur pour chacun d'entre eux. De plus, vous aurez accès au gadget Web Grabber et à trois points de compétence.

Si vous optez pour la version Digital Deluxe, vous obtiendrez tous les bonus de précommande, 10 costumes uniques (5 pour Peter, 5 pour Miles), des cadres et autocollants supplémentaires pour le mode photo ainsi que 2 points de compétence supplémentaires. Ceux qui choisissent l’édition physique Collector auront tout ce qui se trouve dans l’édition Digital Deluxe, plus un coffret Steelbook et une statue de 19 pouces représentant les deux Spider-Men combattant Venom.