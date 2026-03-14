Life Is Strange Reunion n’est peut-être pas LE jeu vidéo le plus attendu de 2026, et pourtant, de nombreux fans ont marqué sa date de sortie d’une pierre blanche. Une décennie entière s’est écoulée depuis la fin du premier opus de la licence conçue par le studio français Don’t Nod, et après plusieurs épisodes en dents de scie, Life Is Strange signe un grand retour qui fait piaffer d’impatience ses plus grands aficionados. À quelques jours de sa sortie, nous vous proposons de faire le point sur tout ce qu’il faut savoir sur Life Is Strange Reunion.

En 2015, le studio parisien Don’t Nod opérait une petite révolution dans le monde du jeu vidéo avec Life Is Strange, expérience narrative inspirée des classiques du genre “point and click” et découpée en cinq épisodes. Porté par une direction artistique originale, des personnages touchants et une histoire émouvante, l’aventure de l’étudiante en photographie Max Caufield et de son amie Chloe Price avait marqué les esprits, au point d’avoir droit à une préquelle (“Before the Storm”) et que Life Is Strange deviennent une licence à part entière, accueillant non moins de trois autres jeux (non reliés entre eux) en sept ans. Dans ce dossier, nous vous résumons l'essentiel de ce qu’il faut savoir sur Life Is Strange Reunion, un nouveau titre très attendu sur consoles et PC !

Life Is Strange, c’est quoi ?

Life Is Strange est un jeu d’aventure aux allures de film interactif où l’on incarne un personnage en vue objective (à la troisième personne) et dont le déroulement du scénario évolue en fonction des choix effectués par le joueur.

La licence Life Is Strange a été lancée en 2015 avec le jeu éponyme, décliné en son temps en cinq épisodes publiés de façon bimestrielle par l’éditeur Square Enix. Chaque épisode, à l’instar d’une série télévisée, se conclut sur un cliffhanger visant évidemment à susciter de l’intérêt vis-à-vis du suivant, mais aussi à élaborer des réflexions chez les joueurs. Les théories de ces derniers ont d’ailleurs influencé quelques ajustements au sein des équipes de Don’t Nod en vue de l’épisode à venir, et ce format épisodique fut exploité pour la préquelle Life Is Strange Before the Storm, parue durant le second semestre 2017, ainsi que dans Life Is Strange 2 durant plus d’un an (de septembre 2018 à décembre 2019).

Le format épisodique fut ensuite abandonné dans Life Is Strange True Colors (2021) et dans Life Is Strange Double Exposure (2024). Bien que tous ne soient pas connectés, les différents jeux de la licence adoptent tous le même format porté essentiellement sur la narration, et ne mettant jamais le joueur face à une quelconque forme de difficulté autre que les choix et dilemmes moraux auxquels il est confronté pour faire évoluer le scénario.

Quand sort Life Is Strange Reunion ?

La sortie de Life Is Strange Reunion est prévue simultanément dans le monde entier pour le 26 mars 2026.

Sur quelles plates-formes sortira Life Is Strange Reunion ?

Life Is Strange Reunion sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (via Steam). À l’instar de son prédécesseur, Life Is Strange Double Exposure, aucune version PlayStation 4 ou Xbox One n’est prévue, le jeu se destinant aux consoles de la génération actuelle.

À noter que pour le moment, aucune version à destination des consoles Nintendo Switch n’a été évoquée, mais Life Is Strange Double Exposure était paru sur Nintendo Switch en 2024. On peut donc raisonnablement envisager qu’une sortie sur au moins une des deux générations de Nintendo Switch est dans les cartons !

À quel prix sera Life Is Strange Reunion ?

Life Is Strange Reunion n’étant pas une grosse production contrairement à d’autres jeux édités par Square Enix, son tarif officiel sur PlayStation 5 et Xbox Series est de 49,99 € (aussi bien en version physique qu’en dématérialisé), sachant que la version Deluxe est proposée à 59,99 €. Cette dernière, vendue exclusivement en dématérialisé sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, contient en plus une mini bande originale numérique, un artbook numérique, une bande dessinée numérique et un documentaire dédié aux coulisses de développement du jeu.

Une édition collector est disponible sur le site officiel de l’éditeur Square Enix pour 119,99 € sur PlayStation 5 et Xbox Series (contre 109,99€ sur PC, où un code de téléchargement Steam est fourni dans la boîte). Ce pack spécial est vendu dans un coffret avec des illustrations exclusives, la bande originale au format vinyle, un couvre-plateau pour platine vinyle, un poster double face, trois médiators et trois photos au format Polaroid.

Sur PC, le jeu de base est tarifé à 39,99 € sur Steam et à 49,99 € pour ce qui est de son édition Deluxe.

À noter enfin qu’un double pack regroupant Life Is Strange Double Exposure et Life Is Strange Reunion est également disponible, pour 69,99 € sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, et à 59,99 € sur Steam. Ce pack n’est pas proposé en version physique.

Qui est le développeur de Life Is Strange Reunion ?

Life Is Strange Reunion est développé par le studio américain Deck Nine, basé dans le Colorado et auteur des deux tiers des jeux de la licence. À son actif, on retrouve en effet le développement de :

Life Is Strange Before the Storm (2017)

Life Is Strange True Colors (2021)

Life Is Strange Double Exposure (2024)

Life Is Strange Reunion (2026)

Que doit-on attendre d’un nouveau jeu comme Life Is Strange Reunion ?

Les enjeux scénaristiques de Life Is Strange Reunion sont plutôt forts, puisque ce nouvel épisode inédit s’inscrit dans la continuité de Life Is Strange Double Exposure, paru il y a un an et demi, et qui ouvrait la porte à la suite évidente que constitue Life Is Strange Reunion. En outre, cet opus est l’occasion de retrouver le personnage de Chloe Price, coqueluche des fans de la licence et dont le rôle dans la premier jeu de la franchise avait marqué toute une génération de joueurs.

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Pour ces raisons, on attend donc de Life Is Strange Reunion qu’il brille par sa narration, sa mise en scène, son sens du rebondissement et le niveau d’empathie que ses protagonistes sauront susciter chez le joueur. On espère également y retrouver une bande originale soignée, marque de fabrique de la licence depuis ses débuts en 2015.

Que raconte le scénario de Life Is Strange Reunion ?

Suite directe de Life Is Strange Double Exposure (2024), qui constituait lui-même la vraie suite “canonique” du jeu original de 2015, Life Is Strange Reunion remet en scène les deux héroïnes de ce dernier, Maxine “Max” Caulfield et Chloe Price, pour la première fois depuis une décennie. Les deux jeunes femmes, qui sont toutes deux jouables, disposeront chacune de pouvoirs paranormaux exclusifs permettant de manipuler l’environnement à leur guise, et de jouer sur le déroulement de l’histoire.

Concrètement, Max est toujours capable de rembobiner le temps et d’annuler certains de ses actes en revenant dans un passé proche, là où Chloe dispose d’une compétence déjà vue dans Life Is Strange Before the Storm (2017), lui permettant d’affronter d’autres personnages dans des joutes verbales, et d’accéder à des endroits que Max ne peut explorer.

Ensemble, les deux héroïnes de Life Is Strange Reunion doivent affronter leur passé commun afin d’empêcher une nouvelle catastrophe de se produire autour de l’université de Caledon, où se déroulent les événements du jeu.

Faut-il avoir joué à un autre épisode de Life Is Strange avant de se lancer dans Life Is Strange Reunion ?

Il est plus que recommandé d’avoir joué aux épisodes suivants afin d’apprécier Life Is Strange Reunion dans les meilleures conditions :

Life Is Strange (2015), épisode original à la base de l’univers, et dont découlent les événements des deux suites

Life Is Strange Double Exposure (2024), suite directe du volet d’origine, et dont Life Is Strange Reunion est également la suite

Nous aurions également tendance à recommander d’avoir joué à Life Is Strange Before the Storm (préquelle du premier opus) pour connaître sur le bout des doigts l’univers entier autour de Chloe et Max.

Il n’est aucunement nécessaire d’avoir joué à Life Is Strange 2 (2019) ou à Life Is Strange True Colors (2021) vu que ces deux titres ne mettent pas en scène les mêmes protagonistes, et ne partagent pas la même trame narrative, ne se déroulant pour ainsi dire pas dans le même univers.