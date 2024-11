Spider-Man : Miles Morales va faire son entrée dans le MCU, mais il faudra être patient

Peter Parker n'est pas le seul à endosser le costume de l'homme araignée. Depuis quelques années, Miles Morales a également hérité de ce grand pouvoir et de ces grandes responsabilités. Après avoir brillé dans les jeux vidéo d'Insomniac Games et les films d'animation du Spider-Verse, le jeune héros va débarquer prochainement dans le MCU.

Depuis quelques années, New-York ne compte plus qu'une seule araignée sympa du quartier. En effet, Peter Parker a désormais un partenaire à ses côtés, à savoir Miles Morales. Le jeune afro-américain a été introduit pour la première fois dans les comics en août 2011.

Tout comme Peter Parker, il a acquis ses pouvoirs après avoir été mordu par une araignée génétiquement modifiée par Oscorp, la compagnie fondée par Norman Osborn (Aka le Bouffon Vert). Depuis sa première apparition dans les BD, le personnage a gagné en popularité. Il a notamment eu le droit à son jeu dédié avec Marvel's Spider-Man : Miles Morales sur PlayStation & PC, avant de revenir ensuite au centre de l'intrigue dans Marvel's Spider-Man 2.

Et bien entendu, Miles Morales est le héros principal des excellents films d'animation Spider-Man : New Generation et Across The Spider-Verse. Aujourd'hui, le personnage est connu et apprécié du grand public, et de nombreux fans se demandent justement quand il fera enfin son entrée dans le MCU.

Miles Morales bientôt dans le MCU, c'est le patron de Marvel qui le dit

A l'occasion du D23 au Brésil (la convention binannuelle officielle de Disney), Kevin Feige a donné quelques détails sur le futur de Miles Morales. Plus précisément, le grand patron de Marvel Studios compte bien introduire le personnage dans le MCU.

“Miles apparaîtra dans le troisième film d'animation Spider-Verse, qui est en cours de production. J'espère que, peu de temps après, il pourra faire son entrée dans le MCU en live-action”, a-t-il déclaré à nos confrères du site brésilien Omelete.

Si l'arrivée de Miles Morales dans le MCU est donc actée, il faudra prendre son mal en patience avant de voir éventuellement un autre Spidey à l'écran aux côtés de Tom Holland (ou son successeur). Pour cause, le film d'animation Spider-Man : Beyond the Spider-Verse n'a toujours pas de sortie officielle.

Sachant que le précédent opus a débarqué dans les salles obscures en mai 2023, on peut tabler sur une sortie éventuelle durant le second semestre 2025… Dans le meilleur des cas. Par extension, la première apparition de Miles Morales en live-action ne devrait pas avoir lieu avant 2026 ou 2027.