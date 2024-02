Deadpool 3 veut sauver le MCU dans une première bande-annonce survoltée

Lors du Super Bowl, Marvel Studios a dévoilé la toute première bande-annonce de Deadpool 3, nommé officiellement Deadpool & Wolverine. Nous pouvons y découvrir les premiers pas de Wade Wilson au sein du Marvel Cinematic Universe et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça va secouer.

Deadpool & Wolverine est le seul et unique film Marvel Studios prévu pour 2024. Il aura la lourde tâche de redonner un coup de boost à un univers cinématographique en perte de vitesse et qui enchaîne les échecs. Le personnage de Deadpool (Ryan Reynolds), habitué à casser le quatrième mur, joue d’ailleurs là-dessus, se nommant lui-même le « Marvel Jesus ». Sortie prévue le 26 juillet aux Etats-Unis.

Deadpool va faire équipe avec Wolverine dans son troisième film

Deadpool & Wolverine sera bien une suite à Deadpool 2, qui lui n’était pas dans le Marvel Cinematic Universe car produit avant le rachat de la Fox par Disney. Mais alors comment justifier l’arrivée du personnage aux côtés des autres héros de la firme ? La réponse est évidente : le multivers.

Deadpool intégrera le MCU grâce au TVA (Time Variance Authority), organisation qui a pour objectif de gérer les questions liées aux univers parallèles et qui était au centre de l’intrigue de la série Loki. L’occasion peut-être de revisiter certaines scènes des précédents films Marvel et de jouer avec l’actu, comme en témoigne le logo détruit de la Fox aperçu dans quelques plans. En tout cas, cette astuce scénaristique permettra d’introduire un autre héros hors MCU adoré des fans : Wolverine, toujours incarné par Hugh Jackman.

Reste maintenant à déterminer si ce Deadpool & Wolverine réussira mission, à savoir sauver le MCU. Si 2024 représente une cassure dans le calendrier de Marvel Studios, 2025 devrait repartir de plus belle avant la sortie de quatre films : Captain America Brave the New World, Les Quatre Fantastiques, Thunderbolts et Blade.