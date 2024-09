Agatha All Along : la série fait un début prometteur sur Disney+, les fans sont conquis

La sorcière Agatha Harkness semble avoir jeté un sort aux spectateurs de Disney+. D’après les chiffres partagés par Disney, ceux-ci ont été assez nombreux à visionner le premier épisode de la série.

Le premier épisode de la série “Agatha All Along” aurait enregistré 9,3 millions de vues lors de sa première semaine de diffusion, selon les chiffres communiqués par The Walt Disney Company. Un démarrage encourageant pour cette nouvelle production Marvel.

Il est toutefois difficile de comparer ce résultat à d'autres lancements, Disney+ étant particulièrement sélectif dans la divulgation de ses données d'audience. La plateforme ne communique pas systématiquement sur chaque série et varie les périodes de mesure. Par exemple, “The Acolyte” et “Ahsoka” ont bénéficié de rapports sur cinq jours, tandis que “Percy Jackson et les Olympiens” a eu droit à six jours.

Agatha All Along fait presque un carton, bonne nouvelle pour Disney+

En octobre dernier, la saison 2 de “Loki” avait attiré 10,9 millions de spectateurs en seulement trois jours, confirmant son statut de série Marvel phare sur Disney+. La divulgation de ces données est généralement un signe de confiance de la part du diffuseur. Il sera intéressant de voir si Disney continue à communiquer sur les performances d'”Agatha All Along” au fil des épisodes. Actuellement, trois épisodes sont disponibles, avec une diffusion hebdomadaire prévue jusqu'en octobre.

Dans cette nouvelle série, Agatha Harkness se retrouve privée de ses pouvoirs après avoir été libérée d'un sortilège par un mystérieux adolescent. Intriguée par sa demande de l'emmener sur la légendaire Route des Sorcières, un parcours magique promettant de combler les désirs des sorcières qui survivent à ses épreuves, Agatha forme un coven improbable et se lance dans cette périlleuse aventure.

Jac Schaeffer, scénariste en chef de “WandaVision”, assure la direction de la série et a réalisé le pilote. Kathryn Hahn reprend son rôle d'Agatha, entourée d'un casting talentueux incluant Joe Locke, Aubrey Plaza, Patti LuPone et Sasheer Zamata. Avec cette nouvelle série, Marvel et Disney visent sûrement à développer l'univers cinématographique Marvel sur le petit écran. Après le triomphe de “WandaVision”, cette série dérivée semble définitivement prometteuse, comme on avait pu le lire dans les premières critiques parues la semaine dernière.