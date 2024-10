Agatha All Along : on connaît enfin la vraie identité du personnage de Rio, et on vous explique pourquoi c’est excitant pour le MCU

Avec l'épisode 7 d'Agatha All Along, on connaît enfin la véritable identité du personnage incarné par Aubrey Plaza, à savoir Rio Vidal. Une révélation particulièrement excitante pour l'avenir du MCU, on vous explique pourquoi.

Alors que l'on sait désormais quelle est la véritable identité de Teen depuis l'épisode 5 d'Agatha All Along, le mystère perdurait concernant Rio Vidal. Pour cause, si la majorité des sorcières qui composent le clan d'Agatha Harkness sont tirées des pages des comics, Rio ne semblait pas avoir de lien particulier avec un personnage bien connu des lecteurs… Du moins, jusqu'à maintenant.

En effet, l'épisode 7 diffusé cette semaine a enfin levé le voile sur la véritable identité de la sorcière incarnée par Aubrey Plaza. Et autant dire que cette révélation est particulièrement excitante pour l'avenir du MCU. Avant de vous expliquer pourquoi, sachez que nous allons spoiler sans vergogne les évènements du dernier épisode de la série Disney+, vous êtes prévenus !

Un bel épisode centré sur Lillia et son destin tragique

Conforme à la structure adoptée par la série, ce septième épisode s'est attardé sur une sorcière en particulier, à savoir Lillia la divinatrice. On apprend notamment comment fonctionne son don de divination, à savoir que le temps n'est qu'une illusion pour elle. Concrètement, elle vit sa vie dans un ordre non-linéaire, c'est de cette manière qu'elle peut voir le passé, le présent et le futur s'entrelacer sous ses yeux. Ce qui explique ces nombreuses divagations et ses moments d'absence durant les épisodes précédents.

Durant l'épisode 7, on suit donc Lillia à travers différentes époques de son existence. C'est d'ailleurs ce moment d'introspection qui lui permet de comprendre les raisons de sa présence sur la Route, à savoir trouver la solution à l'épreuve du Tarot et sauver Billy, Jen et Agatha des griffes des Sept de Salem en se sacrifiant. Elle sait maintenant que c'est la Mort, avec un grand M, qui l'attend.

La Mort a enfin un visage dans le MCU

Mais cet éclair de lucidité chez Lillia nous permet surtout de connaître enfin la véritable identité de Rio. En effet, Rio Vidal n'est autre que la Mort incarnée. Depuis le premier épisode, la série a disposé au compte-goutte de nombreux indices sur l'alias de Rio, de son incapacité à tuer à Agatha lors de l'épisode 1 en passant par ses commentaires sur la récupération des corps des membres du clan après leur trépas. Lors de l'épreuve d'Agatha avec la table de Ouija, l'esprit les informe également de la présence de la Mort dans le clan… Ce qui provoque un fou rire démoniaque chez Rio, à la surprise des autres sorcières.

Vous l'aurez compris, avec l'épisode 7 d'Agatha All Along, Marvel introduit enfin la personnification de la Mort avec Rio Vidal. Et mine de rien, il s'agit d'un petit évènement en soi pour le MCU. Pour cause, la Mort, aussi connue sous le nom de Lady Death ou Mistress Death, est un personnage important des comics depuis sa première apparition en 1973.

Un personnage voué à prendre de l'importance dans le MCU ?

Véritable figure cosmique, la Mort est l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel, aux côtés notamment d'Eternité, connu comme étant l'incarnation du Temps. Rappelons au passage que les deux entités ont été introduites depuis peu dans le MCU, Eternité ayant fait sa première apparition dans Thor : Love and Thunder.

Dans les comics, la Mort a eu un rôle prépondérant dans de nombreux arcs narratifs, dont celui des Pierres de l'Infinité. En effet, il est dit dans les BD que le Titan Fou souhaite récupérer les Pierres et anéantir la moitié des êtres vivants de l'univers pour courtiser la Mort elle-même.

On sait également grâce aux comics que la Mort et DeadPool entretiennent un lien particulier, en raison de leur immortalité partagée. Et quand on sait que le mercenaire à la langue bien pendue a officiellement fait son entrée dans le MCU en 2024 avec Deadpool & Wolverine, on se dit que Marvel pourrait très bien exploiter ce nouveau matériel. Quoiqu'il en soit, on est donc très curieux de voir comment Marvel Entertainment et Disney comptent utiliser ce personnage après le grand final d'Agatha All Along.