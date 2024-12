Nous vivons les derniers jours de Disney Channel en France, la fin d’une époque

Disney Channel ne sera probablement plus diffusé en France. Après la fin du contrat entre Canal+ et Disney, le scénario le plus vraisemblable est la fermeture pure et simple de la chaîne jeunesse.

Il y a quelques jours, nous avions la confirmation que Canal+ cesserait la distribution de Disney+, ainsi que de chaînes TV appartenant au groupe américain, dont Disney Channel, Disney Junior, National Geographic ou encore National Geographic Wild, dès le 1er janvier 2025. Si Disney+ va continuer d'être disponible par de nombreux moyens et que National Geographic ne devrait pas être menacé de disparition chez nous, l'avenir de l'emblématique Disney Channel est bien moins certain.

La tendance actuelle serait à l'arrêt complet de la chaîne jeunesse en France, dont les audiences se sont effondrées ces dernières années, sans doute affectées par la rude concurrence imposée par les plateformes de streaming vidéo à la demande. Comme le rappelle Disneyphile, Disney Channel n'est déjà plus disponible en Australie, au Royaume-Uni, en Corée du Sud et en Italie. La version espagnole devrait quant à elle s'arrêter en même temps que la française. Aux États-Unis, la chaîne survit pour l'instant, malgré une baisse des audiences de 90 % entre 2016 et 2023, selon des chiffres du cabinet Nielsen, spécialisé dans la mesure d'audience.

Disney Channel, fabrique de stars des années 2000

Ce n'est pas officiel, mais dans ces conditions, on voit mal comment Disney Channel pourrait poursuivre son aventure en France après la fin du contrat avec Canal+. Il reste la possibilité de voir d'autres acteurs du marché s'y intéresser, comme les fournisseurs d'accès à internet, mais pourquoi ceux-ci investiraient dans une chaîne qui n'a plus d'avenir ? Du côté de Disney, la tendance est plutôt à alimenter le catalogue de Disney+, plutôt que de maintenir en vie des chaînes thématiques linéaires payantes qui n'ont plus la cote auprès des téléspectateurs.

Avant cette perte d'aura, Disney Channel aura su marquer son époque avec des programmes cultes tels que Hannah Montana, Lizzie McGuire, Phénomène Raven, Les Sorciers de Waverly Place ou encore Violetta. De grandes stars ont connu la gloire grâce à la chaîne, comme Selena Gomez, Miley Cirus, Demi Lovato, Hilary Duff, Ben Foster, Ryan Gosling ou les Jonas Brothers.

Source : Disneyphile